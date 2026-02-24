Copa Libertadores: Se enfrentan Argentinos Juniors y Barcelona por la llave 4

En la previa de Argentinos Juniors vs Barcelona, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 19:30 horas en el Semillero del Mundo. El árbitro designado será Esteban Ostojich.

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), el Bicho buscará definir la serie ante Barcelona mañana. El partido por la llave 4 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:30 horas y será en el Semillero del Mundo.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 0 a 1.

