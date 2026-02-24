Últimas Noticias
Copa Libertadores: Por la llave 7, Bahia recibirá a O'Higgins

Toda la previa del duelo entre Bahia y O'Higgins. El partido se jugará en el Fonte Nova mañana a las 17:00 horas. Será arbitrado por Maximiliano Ramírez.

O'Higgins llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante Bahia mañana desde las 17:00 horas, en el Fonte Nova.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de O'Higgins.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Ramírez.

Horario Bahia y O'Higgins, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
