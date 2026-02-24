Últimas Noticias
Champions League: Real Madrid y Benfica se encuentran en la llave 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Madrid vs Benfica. El duelo, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Slavko Vincic.

Los Merengues se enfrentarán mañana ante Benfica, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 3 de la Champions y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu a las 15:00 horas.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Real Madrid fue el ganador por 0 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Slavko Vincic.

Horario Real Madrid y Benfica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Real Madrid Benfica Champions League

