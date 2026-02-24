Últimas Noticias
Copa Libertadores: Botafogo y Nacional Potosí se miden por la llave 5

Botafogo y Nacional Potosí se miden por la llave 5
Botafogo y Nacional Potosí se miden por la llave 5
Palpitamos la previa del choque entre Botafogo y Nacional Potosí. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Piero Maza Gómez.

Nacional llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Tercera Fase, mientras que Botafogo no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el Engenhão. El partido por la llave 5 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:30 horas.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Nacional Potosí quien ganó 1 a 0.

Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.

Horario Botafogo y Nacional Potosí, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
