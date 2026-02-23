¿Chile, nuevo escenario de la disputa geopolítica entre EE.UU. y China?: el proyecto de un cable submarino genera tensiones en Santiago

Chile y Estados Unidos enfrentan un momento de tensión, luego de que el Departamento de Estado de la Administración de Donald Trump revocara las visas de tres funcionarios del Ejecutivo chileno, incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, como sanción por un proyecto de conexión intercontinental con China.

El Gobierno de Gabriel Boric ha manifestado su firme rechazo ante lo que considera una medida arbitraria por parte del gobierno estadounidense, mientras que Washington argumenta que las acciones de los funcionarios chilenos sancionados habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavado la seguridad regional.



La discordía se origina en el proyecto 'Chile China Express', un cableado submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong mediante fibra óptica.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, enfatizó desde el Palacio de La Moneda que la iniciativa aún se encuentra en una etapa de evaluación y que Chile cuenta con una institucionalidad robusta para proteger su seguridad nacional.

“Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto o por tensiones geopolíticas globales”, aseguró Alberto van Klaveren.

Judd fue categórico al señalar que, si bien Chile es un país soberano, las decisiones que tome respecto a su infraestructura crítica tienen repercusiones internacionales.

Las advertencias de Washington y la seguridad de los datos

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha defendido la postura de su país señalando que la falta de respuesta de Santiago ante advertencias previas sobre incursiones de "agentes malignos extranjeros" en sistemas locales genera preocupación en Washington.

Según informan medios chilenos, el diplomático sostuvo que estas incursiones habrían afectado a empresas privadas y puesto en riesgo la privacidad de la información personal de los ciudadanos del vecino país del sur.

Además, vinculó la cooperación en seguridad con la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver, sugiriendo que para participar en dichos programas se debe actuar como un socio confiable que cumpla con las reglas de protección de comunicaciones.

“Chile, mientras hablamos, tiene el derecho soberano de tomar decisiones por sí mismo. Lo que no pueden elegir son las repercusiones de esas decisiones; ciertamente, las decisiones que se tomen van a tener consecuencias”, sostuvo Brandon Judd.