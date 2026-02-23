Últimas Noticias
Copa Libertadores: Independiente Medellín se enfrentará ante Liverpool (U) por la llave 8

Liverpool (U) se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot mañana a las 19:30 horas. El partido será supervisado por Anderson Daronco.

Mañana se miden el Poderoso de la Montaña, que ganó 2 a 1 en la ida, y Liverpool, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 8 se jugará desde las 19:30 horas, en el estadio Atanasio Girardot.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Medellín se impuso por 1 a 2.

Anderson Daronco es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Independiente Medellín y Liverpool (U), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
Independiente Medellín Liverpool (U) Copa Libertadores

