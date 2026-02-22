Últimas Noticias
Serie A: Se enfrentan Bologna y Udinese por la fecha 26

Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Bologna vs Udinese, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Matteo Marcenaro.

Por la fecha 26 de la Serie A, Bologna y Udinese se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Udinese

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Torino por 2 a 1.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Sassuolo. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está en el décimo puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (9 PG - 5 PE - 11 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Matteo Marcenaro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
10Bologna332596102
11Udinese32259511-10

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 27: vs Pisa: 2 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 27: vs Fiorentina: 2 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Horario Bologna y Udinese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
