Premier League: Tottenham visita a Crystal Palace por la fecha 18

La previa del choque de Crystal Palace ante Tottenham, a disputarse en el estadio Selhurst Park mañana desde las 11:30 horas. El árbitro será Jarred Gillett.

A partir de las 11:30 horas, Crystal Palace y Tottenham protagonizarán mañana su choque por la fecha 18 de la Premier League, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Tottenham

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sufrió un duro golpe al caer 1 a 4 en la ultima jornada ante Leeds United. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham viene de perder contra Liverpool por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 6 goles y recibieron 9.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Crystal Palace con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el octavo puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (6 PG - 4 PE - 7 PP).

Jarred Gillett será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
8Crystal Palace26177552
14Tottenham22176473

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 19: vs Fulham: 1 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 19: vs Brentford: 1 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Crystal Palace y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas
