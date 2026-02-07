Premier League: Brighton and Hove recibirá a Crystal Palace por la fecha 25

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Crystal Palace, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo domingo 8 de febrero a las 09:00 horas. Thomas Bramall será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Premier League se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 09:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Crystal Palace

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Everton, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Nottingham Forest. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 8 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 9 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 13 Brighton and Hove 31 24 7 10 7 2 15 Crystal Palace 29 24 7 8 9 -4

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Crystal Palace, según país