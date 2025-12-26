Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Aston Villa necesita los tres puntos para ser puntero

Aston Villa necesita los tres puntos para ser puntero
Aston Villa necesita los tres puntos para ser puntero
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Aston Villa, que se jugará mañana desde las 12:30 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Stuart Attwell.

Chelsea aguarda mañana la visita de Aston Villa, para jugar el partido por la fecha 18 de la Premier League, a partir de las 12:30 horas.

Así llegan Chelsea y Aston Villa

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea igualó 2-2 frente a Newcastle United. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de un triunfo 2 a 1 frente a Manchester United. No querrá perder su invicto de 4 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 12 goles marcados, con 7 encajados.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 3 PP).

Stuart Attwell fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
4Chelsea291785412
5Liverpool29179263

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 19: vs Bournemouth: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Manchester City: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Fulham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Brentford: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Crystal Palace: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Chelsea Aston Villa Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA