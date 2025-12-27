Premier League: Por la fecha 18, Sunderland recibirá a Leeds United

Toda la previa del duelo entre Sunderland y Leeds United. El partido se jugará en el Stadium of Light el domingo 28 de diciembre a las 09:00 horas. Será arbitrado por Tony Harrington.

El duelo entre Sunderland y Leeds United correspondiente a la fecha 18 se disputará en el Stadium of Light desde las 09:00 horas, el domingo 28 de diciembre.

Así llegan Sunderland y Leeds United

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Sunderland empató por 0 con Brighton and Hove. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United venció en casa a Crystal Palace por 4 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 13 goles y ha recibido 9 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 27 puntos (7 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 6 Sunderland 27 17 7 6 4 2 16 Leeds United 19 17 5 4 8 -7

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Sunderland y Leeds United, según país