Serie A: Fiorentina se concentra para salir del último lugar ante Juventus

Fiorentina y Juventus se enfrentan mañana, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Artemio Franchi. El partido corresponde a la fecha 12 de la Serie A.

Así llegan Fiorentina y Juventus

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Fiorentina igualó 2-2 el juego ante Genoa. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 10 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Juventus logró empatar 0-0 ante Torino. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el vigésimo puesto con 5 puntos (5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniele Doveri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 6 Juventus 19 11 5 4 2 4 20 Fiorentina 5 11 0 5 6 -9

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Bologna: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Roma: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pisa: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Fiorentina y Juventus, según país