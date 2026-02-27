Liga de Francia: PSG no quiere soltar el liderato ante Le Havre AC

PSG se mide ante Le Havre AC en el estadio Stade Océane el sábado 28 de febrero a las 15:05 horas. El partido será supervisado por Marc Bollengier.
A partir de las 15:05 horas el próximo sábado 28 de febrero, PSG visita a Le Havre AC en el estadio Stade Océane, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Ligue 1.
Así llegan Le Havre AC y PSG
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Nantes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG llega triunfante luego de ver caer a Metz con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y PSG se impuso por 3 a 0.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 54 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (17 PG - 3 PE - 3 PP).
Marc Bollengier es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|54
|23
|17
|3
|3
|33
|2
|Lens
|52
|23
|17
|1
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|23
|14
|3
|6
|14
|4
|Olympique de Marsella
|40
|23
|12
|4
|7
|17
|13
|Le Havre AC
|26
|23
|6
|8
|9
|-9
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 25: vs Stade Brestois: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 25: vs Mónaco: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y PSG, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
- Colombia y Perú: 15:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
- Venezuela: 16:05 horas