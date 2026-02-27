Liga de Francia: PSG no quiere soltar el liderato ante Le Havre AC

PSG se mide ante Le Havre AC en el estadio Stade Océane el sábado 28 de febrero a las 15:05 horas. El partido será supervisado por Marc Bollengier.

A partir de las 15:05 horas el próximo sábado 28 de febrero, PSG visita a Le Havre AC en el estadio Stade Océane, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Ligue 1.

Así llegan Le Havre AC y PSG

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Nantes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega triunfante luego de ver caer a Metz con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y PSG se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 54 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (17 PG - 3 PE - 3 PP).

Marc Bollengier es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 4 Olympique de Marsella 40 23 12 4 7 17 13 Le Havre AC 26 23 6 8 9 -9

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Stade Brestois: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Mónaco: 6 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

