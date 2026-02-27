Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Inter juega ante Genoa para mantenerse en la punta

Inter juega ante Genoa para mantenerse en la punta
Inter juega ante Genoa para mantenerse en la punta
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Inter vs Genoa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio San Siro. El árbitro designado será Michael Fabbri.

Por la fecha 27 de la Serie A, Inter y Genoa se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Genoa

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter ganó su último duelo ante Lecce por 2 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 18 goles a favor y ha sufrido 4 en contra.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de vencer a Torino en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 8 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está puntero con 64 puntos (21 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 27 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (6 PG - 9 PE - 11 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Inter: el "Derby della Madonnina" contra Milan. Los eternos rivales jugarán el 7 de marzo, en el estadio San Siro.

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Fabbri.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5426159221
3Napoli5026155612
4Roma5026162818
14Genoa27266911-5

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Genoa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Inter Genoa Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA