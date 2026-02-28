San Martín vs Circolo Sportivo en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la fecha 8 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley?

San Martín vs Circolo Sportivo EN VIVO: se enfrentan este sábado 28 de febrero por la octava fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 6:40 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

San Martín vs Circolo Sportivo: ¿Cómo llegan a la fecha 8 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

San Martín llega a este partido tras perder ante Alianza Lima en la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley. En tanto, Circolo Sportivo perdió 3-0 ante Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs Circolo Sportivo en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido San Martín vs Circolo Sportivo se disputará el sábado, 28 de febrero, en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan c en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 6:40 p.m.

, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 6:40 p.m. En Colombia, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 6:40 p.m.

En Ecuador, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 6:40 p.m.

En Bolivia, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 7:40 p.m.

En Venezuela, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 7:40 p.m.

En Argentina, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 8:40 p.m.

En Brasil, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 8:40 p.m.

En Chile, el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 8:40 p.m.

En México (CDMX), el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 5:40 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido San Martín vs Circolo Sportivo comienza a las 6:40 p.m.

¿Qué canal TV transmite el San Martín vs Circolo Sportivo en vivo?



El partido entre San Martín vs Circolo Sportivo se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

San Martín vs Circolo Sportivo: precios de entradas



General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 30

Preferente Sur: S/ 30

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 50

San Martín vs Circolo Sportivo: últimos resultados

San Martín 3-0 Circolo Sportivo

Circolo Sportivo 2-3 San Martín

San Martín 3-0 Circolo Sportivo