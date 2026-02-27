LaLiga EA Sports: Real Oviedo busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla

Últimas Noticias
Real Oviedo busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla
Toda la previa del duelo entre Real Oviedo y Atlético de Madrid. El partido se jugará en el estadio Carlos Tartiere mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por César Soto Grado.

Desde las 15:00 horas, Real Oviedo y Atlético de Madrid se enfrentan mañana por la fecha 26 de la Liga en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Atlético de Madrid

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En su visita anterior, Real Oviedo empató por 3 con Real Sociedad. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 derrotas, con 7 goles marcados y con 11 en su valla.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció en casa a Espanyol por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 6 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 17 puntos (3 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 48 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (14 PG - 6 PE - 5 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es César Soto Grado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
4Atlético de Madrid4825146519
20Real Oviedo17243813-23

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 4 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Espanyol: 9 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Real Madrid: 22 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
