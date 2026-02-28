Brit Awards 2026: Olivia Dean, Noel Gallagher, Rosalía y todos los artistas que figuran en la lista de ganadores

Los Brit Awards 2026 se celebraron este sábado, 28 de febrero, en una nueva sede; el Co-op Live Arena, en Mánchester. Por primera vez, la gala organizada por la Industria Fonográfica Británica se realizó fuera de Londres. Esta edición también destacó por su diversidad, ya que el 70% de las nominaciones correspondió a artistas femeninas o de género no binario.

Harry Styles fue uno de los protagonistas de la noche al abrir la ceremonia y presentar en vivo su nueva propuesta musical, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Rosalía también se presentó con su estilo habitual, acompañada de la cantante Björk.

Aquí te presentamos la lista de todos los ganadores de la gala.

La cantante española se llevó una estatuilla ámbar de los premios Brit Awards 2026, los más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada en la ciudad inglesa de Mánchester, donde además también actuó. | Fuente: EFE

Lista de ganadores de los Brit Awards 2026

Mejor álbum del año

Dave - The Boy who Played the Harp

Lily Allen - West End Girl

GANADORA. Olivia Dean - The Art of Loving

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Artista del año

Dave

Fred Again

Jade

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

GANADORA. Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Canción del año

Blessings - Calvin Harris & Clementine Douglas

The Days (The Notion Remix) - Crystal and Notion

Defying Gravity - Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande)

Azizam - Ed Sheeran

Victory Lap - Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax

Survive - Lewis Capaldi

Messy - Lola Young

Nice to Meet You - Miles Smith

Man I Need - Olivia Dean

Where's My Husband? - Raye

GANADORES. Rein Me In - Sam Fender (feat. Olivia Dean)

Family Matters - Skye Newman

Mejor canción internacional del año

Ordinary - Alex Warren

Pink Pony Club - Chappell Roan

No Broke Boys - Disco Lines and Tinashe

Sailor Song - Gigi Perez

That's So True - Gracie Abrams

Golden - Huntr/X

Die with a Smile - Lady Gaga and Bruno Mars

Love Me Not - Ravyn Lenae

GANADORES. APT - Rosé and Bruno Mars

Manchild - Sabrina Carpenter

Undressed - Sombr

The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Mejor grupo del año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

GANADORES. Wolf Alice

Mejor grupo internacional del año

GANADORES. Geese

Haim

Huntr X

Tame Impala

Turnstile

Mejor artista nuevo

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

GANADORA. Lola Young

Skye Newman

Mejor artista alternativo/rock

Blood Orange

Lola Young

GANADOR. Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor artista dance

Calvin Harris and Clementine Douglas

FKA Twigs

GANADORES. Fred Again/Skepta/Playboy Max

PinkPantheress

Sammy Virji

Mejor artista hip-hop / rap / grime

Central Cee

GANADOR. Dave

Jim Legaxcy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor artista pop

Jade

Lily Allen

Lola Young

GANADORA. Olivia Dean

Raye

Mejor artista internacional

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

GANADORA. Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler the Creator

Mejor artista R&B

Jim Legacy

KWN

Mabel

Sasha Keeble

GANADORES. Sault

Premio Brit a la Contribución Destacada a la Música

GANADOR. Ozzy Osbourne

Critic's Choice

GANADOR. Jacob Alon

Rose Gray

Sienna Spiro

Productor del año

GANADORA. PinkPantheress

Compositor del año

GANADOR. Noel Gallagher