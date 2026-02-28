Brit Awards 2026: Olivia Dean, Noel Gallagher, Rosalía y todos los artistas que figuran en la lista de ganadores

Los Brit Awards 2026 se celebraron este sábado, 28 de febrero, en una nueva sede; el Co-op Live Arena, en Mánchester. Por primera vez, la gala organizada por la Industria Fonográfica Británica se realizó fuera de Londres. Esta edición también destacó por su diversidad, ya que el 70% de las nominaciones correspondió a artistas femeninas o de género no binario.
Harry Styles fue uno de los protagonistas de la noche al abrir la ceremonia y presentar en vivo su nueva propuesta musical, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Rosalía también se presentó con su estilo habitual, acompañada de la cantante Björk.
Aquí te presentamos la lista de todos los ganadores de la gala.
Lista de ganadores de los Brit Awards 2026
Mejor álbum del año
Dave - The Boy who Played the Harp
Lily Allen - West End Girl
GANADORA. Olivia Dean - The Art of Loving
Sam Fender - People Watching
Wolf Alice - The Clearing
Artista del año
Dave
Fred Again
Jade
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
GANADORA. Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Canción del año
Blessings - Calvin Harris & Clementine Douglas
The Days (The Notion Remix) - Crystal and Notion
Defying Gravity - Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande)
Azizam - Ed Sheeran
Victory Lap - Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax
Survive - Lewis Capaldi
Messy - Lola Young
Nice to Meet You - Miles Smith
Man I Need - Olivia Dean
Where's My Husband? - Raye
GANADORES. Rein Me In - Sam Fender (feat. Olivia Dean)
Family Matters - Skye Newman
Mejor canción internacional del año
Ordinary - Alex Warren
Pink Pony Club - Chappell Roan
No Broke Boys - Disco Lines and Tinashe
Sailor Song - Gigi Perez
That's So True - Gracie Abrams
Golden - Huntr/X
Die with a Smile - Lady Gaga and Bruno Mars
Love Me Not - Ravyn Lenae
GANADORES. APT - Rosé and Bruno Mars
Manchild - Sabrina Carpenter
Undressed - Sombr
The Fate of Ophelia - Taylor Swift
Mejor grupo del año
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
GANADORES. Wolf Alice
Mejor grupo internacional del año
GANADORES. Geese
Haim
Huntr X
Tame Impala
Turnstile
Mejor artista nuevo
Barry Can't Swim
EsDeeKid
Jim Legxacy
GANADORA. Lola Young
Skye Newman
Mejor artista alternativo/rock
Blood Orange
Lola Young
GANADOR. Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice
Mejor artista dance
Calvin Harris and Clementine Douglas
FKA Twigs
GANADORES. Fred Again/Skepta/Playboy Max
PinkPantheress
Sammy Virji
Mejor artista hip-hop / rap / grime
Central Cee
GANADOR. Dave
Jim Legaxcy
Little Simz
Loyle Carner
Mejor artista pop
Jade
Lily Allen
Lola Young
GANADORA. Olivia Dean
Raye
Mejor artista internacional
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
GANADORA. Rosalía
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler the Creator
Mejor artista R&B
Jim Legacy
KWN
Mabel
Sasha Keeble
GANADORES. Sault
Premio Brit a la Contribución Destacada a la Música
GANADOR. Ozzy Osbourne
Critic's Choice
GANADOR. Jacob Alon
Rose Gray
Sienna Spiro
Productor del año
GANADORA. PinkPantheress
Compositor del año
GANADOR. Noel Gallagher