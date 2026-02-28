Últimas Noticias
Brit Awards 2026: Olivia Dean, Noel Gallagher, Rosalía y todos los artistas que figuran en la lista de ganadores

En la imagen, Rosalía, Noel Gallagher y Olivia Dean, ganadores de los Brit Awards 2026.
En la imagen, Rosalía, Noel Gallagher y Olivia Dean, ganadores de los Brit Awards 2026. | Fuente: EFE
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La artista británica Olivia Dean se proclamó este sábado como la gran vencedora de los Brit Awards 2026 en Mánchester al alzarse con un total de cuatro estatuillas ámbar.

Los Brit Awards 2026 se celebraron este sábado, 28 de febrero, en una nueva sede; el Co-op Live Arena, en Mánchester. Por primera vez, la gala organizada por la Industria Fonográfica Británica se realizó fuera de Londres. Esta edición también destacó por su diversidad, ya que el 70% de las nominaciones correspondió a artistas femeninas o de género no binario.

Harry Styles fue uno de los protagonistas de la noche al abrir la ceremonia y presentar en vivo su nueva propuesta musical, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Rosalía también se presentó con su estilo habitual, acompañada de la cantante Björk.

Aquí te presentamos la lista de todos los ganadores de la gala.

Rosalía hace historia como Mejor Artista Internacional en los Brit Awards 2026
La cantante española se llevó una estatuilla ámbar de los premios Brit Awards 2026, los más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada en la ciudad inglesa de Mánchester, donde además también actuó. | Fuente: EFE

Lista de ganadores de los Brit Awards 2026

Mejor álbum del año

Dave - The Boy who Played the Harp
Lily Allen - West End Girl
GANADORA. Olivia Dean - The Art of Loving
Sam Fender - People Watching
Wolf Alice - The Clearing

Artista del año

Dave
Fred Again
Jade
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
GANADORA. Olivia Dean
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem

Canción del año

Blessings - Calvin Harris & Clementine Douglas
The Days (The Notion Remix) - Crystal and Notion
Defying Gravity - Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande)
Azizam - Ed Sheeran
Victory Lap - Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax
Survive - Lewis Capaldi
Messy - Lola Young
Nice to Meet You - Miles Smith
Man I Need - Olivia Dean
Where's My Husband? - Raye
GANADORES. Rein Me In - Sam Fender (feat. Olivia Dean)
Family Matters - Skye Newman

Mejor canción internacional del año

Ordinary - Alex Warren
Pink Pony Club - Chappell Roan
No Broke Boys - Disco Lines and Tinashe
Sailor Song - Gigi Perez
That's So True - Gracie Abrams
Golden - Huntr/X
Die with a Smile - Lady Gaga and Bruno Mars
Love Me Not - Ravyn Lenae
GANADORES. APT - Rosé and Bruno Mars
Manchild - Sabrina Carpenter
Undressed - Sombr
The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Mejor grupo del año

The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
GANADORES. Wolf Alice

Mejor grupo internacional del año

GANADORES. Geese
Haim
Huntr X
Tame Impala
Turnstile

Mejor artista nuevo

Barry Can't Swim
EsDeeKid
Jim Legxacy
GANADORA. Lola Young
Skye Newman

Mejor artista alternativo/rock

Blood Orange
Lola Young
GANADOR. Sam Fender
Wet Leg
Wolf Alice

Mejor artista dance

Calvin Harris and Clementine Douglas
FKA Twigs
GANADORES. Fred Again/Skepta/Playboy Max
PinkPantheress
Sammy Virji

Mejor artista hip-hop / rap / grime

Central Cee
GANADOR. Dave
Jim Legaxcy
Little Simz
Loyle Carner

Mejor artista pop

Jade
Lily Allen
Lola Young
GANADORA. Olivia Dean
Raye

Mejor artista internacional

Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
GANADORA. Rosalía
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler the Creator

Mejor artista R&B

Jim Legacy
KWN
Mabel
Sasha Keeble
GANADORES. Sault

Premio Brit a la Contribución Destacada a la Música

GANADOR. Ozzy Osbourne

Critic's Choice

GANADOR. Jacob Alon
Rose Gray
Sienna Spiro

Productor del año

GANADORA. PinkPantheress

Compositor del año

GANADOR. Noel Gallagher

