¿Se quedan en 2026? Alianza Lima se pronunció sobre las renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Fernando Cabada, Gerente General de Alianza Lima, habló de los planes de su club para el 2026 y la meta para ubicarse como Perú 2, que le permitiría jugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"Nosotros nos estamos preparándonos para terminar en Perú 2 y lograr campeonar el siguiente año", señaló Cabada durante la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina entre Alianza y Universitario.

En otro momento, el máximo dirigente de Alianza se refirió al futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes aún no definen su continuidad en el equipo dirigido por Nestor 'Pipo' Gorosito.

"En mi escritorio, ninguna decisión de la parte deportiva, del cual soy respetuoso, pero no me ha llegado ningún papel que me diga que estas son nuestras decisiones de renovación", culminó.

Guerrero y Barcos han manifestado que desean seguir en Alianza para la próxima temporada.

Hernán Barcos habló de su futuro

Hernán Barcos dio a conocer que su futuro en Alianza Lima se decidirá a fines de la temporada. El atacante de 41 años tiene la intención de permanecer en el equipo blanquiazul, en el cual logró el bicampeonato nacional en 2021 y 2022.

"Hay que esperar que termine el campeonato, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en volver a hablar cuando finalice el torneo", señaló Barcos a la prensa.

El 'Pirata' Barcos se encuentra optimista que se resuelve su situación en Alianza, que lucha por ubicarse como Perú 2 para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2026.

“Estoy tranquilo y esperando que se den las cosas”, agregó Barcos, que recordó que a fines de cada temporada siempre se define su continuidad en Alianza.

“Todos los años pasa lo mismo. Tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo”, culminó.