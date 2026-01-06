Perú vs España en vivo: ¿A qué hora juegan y dónde ver partido de la Kings World Cup Nations 2026?

Perú vs España se enfrentan este martes 6 de enero en la segunda fecha del torneo Kings World Cup Nations 2026, evento internacional que congrega a 20 selecciones como parte del Mundial de selecciones de la Kings League. ¿A qué hora juegan y cómo ver por TV? Conoce los detalles a continuación.
El combinado nacional tiene como presidentes al streamer peruano ElZeein y el delantero Paolo Guerrero -quien no viajó a Brasil al estar en la pretemporada con Alianza Lima-. En su partido inaugural, Perú perdió en la recta final del encuentro ante Qatar por 5-4.
¿Cuándo y dónde juegan Perú vs España en vivo por la Kings World Cup Nations 2026?
El partido Perú vs España se disputará por la fecha 2 del Grupo D de la Kings World Cup Nations 2026 desde el Trident Arena, de Brasil, a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana).
¿A qué hora juegan Perú vs España en vivo por la Kings World Cup Nations 2026?
- En Perú, el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.
- En Colombia, el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Perú vs España comienza a las 6:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Perú vs España comienza a las 6:00 p.m.
- En Chile, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.
- En Brasil, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.
- En Argentina, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.
- En México, el partido Perú vs España comienza a las 4:00 p.m.
- En Estados Unidos (Florida), el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.
- En España, el partido Perú vs España comienza a las 00:00 a.m. (miércoles 7 de enero)
- En Italia, el partido Perú vs España comienza a las 00:00 a.m. (miércoles 7 de enero)
- En Francia, el partido Perú vs España comienza a las 00:00 a.m. (miércoles 7 de enero)