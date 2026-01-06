Últimas Noticias
Perú vs España en vivo: ¿A qué hora juegan y dónde ver partido de la Kings World Cup Nations 2026?

Perú vs España para la fecha 2 del Kings World Cup Nations 2026
| Fuente: Kings World Cup Nations 2026
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce todos los detalles sobre el partido de Perú y España por la segunda jornada de la Kings World Cup Nations 2026.

Perú vs España se enfrentan este martes 6 de enero en la segunda fecha del torneo Kings World Cup Nations 2026, evento internacional que congrega a 20 selecciones como parte del Mundial de selecciones de la Kings League. ¿A qué hora juegan y cómo ver por TV? Conoce los detalles a continuación.

El combinado nacional tiene como presidentes al streamer peruano ElZeein y el delantero Paolo Guerrero -quien no viajó a Brasil al estar en la pretemporada con Alianza Lima-. En su partido inaugural, Perú perdió en la recta final del encuentro ante Qatar por 5-4.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs España en vivo por la Kings World Cup Nations 2026?

El partido Perú vs España se disputará por la fecha 2 del Grupo D de la Kings World Cup Nations 2026 desde el Trident Arena, de Brasil, a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Perú vs España en vivo por la Kings World Cup Nations 2026?

  • En Perú, el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Ecuador, el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Colombia, el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Bolivia, el partido Perú vs España comienza a las 6:00 p.m.  
  • En Venezuela, el partido Perú vs España comienza a las 6:00 p.m.  
  • En Chile, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.  
  • En Argentina, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.  
  • En Paraguay, el partido Perú vs España comienza a las 7:00 p.m.  
  • En México, el partido Perú vs España comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Estados Unidos (Florida), el partido Perú vs España comienza a las 5:00 p.m.  
  • En España, el partido Perú vs España comienza a las 00:00 a.m. (miércoles 7 de enero)
  • En Italia, el partido Perú vs España comienza a las 00:00 a.m. (miércoles 7 de enero)
  • En Francia, el partido Perú vs España comienza a las 00:00 a.m. (miércoles 7 de enero)
Todos los detalles sobre el Perú vs España por la Kings World Cup Nations 2026
| Fuente: Kings World Cup Nations 2026

¿Dónde ver el Perú vs España en vivo por TV por la Kings World Cup Nations 2026?

La Kings World Cup Nations 2026 será transmitida en Perú y otras regiones de Sudamérica a través de la plataforma de Disney Plus. Además, en Europa y otras partes del mundo se puede ver el evento en DAZN. Asimismo, puede seguirse el partido en los canales en YouTube, Twitch y Kick de cada selección participante.

Grupos de la Kings World Cup Nations 2026

  • Grupo A: Marruecos, Colombia, Chile y Países Bajos
  • Grupo B: Alemania, Argentina, Estados Unidos y Japón
  • Grupo C: Italia, Francia, Polonia y Argelia
  • Grupo D: Brasil, España, Qatar y Perú
  • Grupo E: México, Arabia Saudita, India y Indonesia

Fixture de Perú en la Kings World Cup Nations 2026

  • Fecha 1: Qatar 5-4 Perú (domingo 4 de enero - 3.00 p.m.)
  • Fecha 2: España vs Perú (martes 6 de enero - 5.00 p.m.)
  • Fecha 3: Brasil vs Perú (sábado 10 de enero - horario por confirmar)


Convocados por Perú en la Kings World Cup Nations 2026

  • Arqueros: Erick Ramírez, Percy Valverde
  • Defensas: Yovanny Portilla, Luis Saravia
  • Volantes: Bruno Agnello, Jesús Honores, Iban Gálvez, Riber Sánchez, Juan Carlos Pérez, Kevin Gutiérrez
  • Delanteros: Jorge Sevilla, Giovani Asencio, Luis Fidel Vivas.

¿Cuál es el formato de la Kings World Cup Nations 2026?

La fase de grupos del torneo Kings World Cup Nations 2026 está dividida en 5 grupos, en los cuales los primeros avanzan de manera directa a los cuartos de final. En tanto, las selecciones que se ubiquen segundas y el mejor tercero se enfrentarán en una etapa llamada “Las Chance” por un lugar en los cuartos de final. Tras ello, será una etapa eliminatoria a partido único.

