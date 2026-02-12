Últimas Noticias
Alcalde de Pataz denuncia amenazas extorsivas que serían de "Los Pulpos": presuntos extorsionadores le exigen S/50 mil

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

Cabe recordar que en octubre del año pasado el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, también denunció haber sido víctima de extorsión. En aquella oportunidad no se identificó a los responsables.

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, señaló a RPP que sería víctima de amenazas extorsivas de la organización criminal 'Los Pulpos'. 

Aseguró que así se auto identifican estos presuntos delincuentes quienes le envían mensajes a su celular, incluso con videos de armas de fuego y fotos de su familia con amenazas de muerte.

El alcalde dijo que le exigen el pago de 50 mil soles para que atenten contra su familia

Aldo Carlos Mariños mencionó que identificó a uno de los presuntos delincuentes, quien se denominó como 'El Loco Alex, quien le explicó el pedido de dinero. 

El alcalde actualmente se encuentra en la localidad de Tayabamba, en Pataz, donde viene recibiendo estos mensajes.

Anterior amenaza

Cabe precisar que no es la primera vez que sea el caso, ya que en octubre del año pasado el alcalde de Pataz había denunciado que delincuentes le pedían alrededor de S/ 200 mil soles para no asesinarlo.

Por lo pronto, RPP conoció que la autoridad va a derivar esta información a la policía para poder ubicar con prontitud a estos delincuentes detrás de estas amenazas.

