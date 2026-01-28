River Plate techará el Monumental y ampliará su capacidad hasta los 101 000 espectadores

River Plate anunció la ampliación de su estadio Monumental hasta los 101 000 espectadores, lo que lo convertirá en uno de los escenarios de fútbol más grandes del mundo, según afirmó en redes sociales el presidente del club argentino, Stefano Di Carlo.

"Es un día histórico", dijo Di Carlo en un video publicado en Instagram mediante el cual explicó que la obra incluirá el techado de las gradas de la cancha que utiliza de manera habitual la Selección Argentina para sus partidos como local.

La reedificación estará a cargo de la compañía alemana SBP, durará tres años y agregará 16 000 asientos a los actuales 85 000, que ya ubican al Monumental como el escenario futbolístico más grande de Latinoamérica.

En caso de concretarse el proyecto, el estadio ubicado en la ciudad de Buenos Aires tendrá más capacidad que el Rose Bowl, en Estados Unidos; Wembley, en Inglaterra, o el Santiago Bernabéu, en España, y solamente lo rebasará la ampliación que el Barcelona lleva adelante en el Camp Nou (104 000 espectadores en 2027).



¿Cuándo comenzarán las obras de ampliación del Monumental de River?

Las obras comenzarán en abril y River seguirá utilizando su estadio para jugar sus partidos como local.

El financiamiento provendrá de préstamos con bancos privados extranjeros a "largo plazo y con tasas súper competitivas", según el presidente de River.

De acuerdo con medios locales, la inversión llegará a los 100 millones de dólares.

Según Di Carlo, de 36 años y elegido presidente por la vía del voto a fines de 2025, esta obra está dirigida a los "350 000 socios" del 'Millonario'.

Después de un 2025 lleno de malos rendimientos, River Plate afronta este nuevo año deportivo con la obligación de ganar uno o varios títulos en su participación en la Copa Sudamericana y los torneos locales Apertura, Clausura y Copa Argentina.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis