La dura acusación de Wilmer Aguirre sobre Hernán Barcos: “Como persona para mí no era bueno”

El histórico delantero de Alianza Lima, Wilmer Aguirre, se sinceró sobre la tensa relación que mantuvo con Hernán Barcos durante su última etapa en Alianza Lima. Aunque reconoció la jerarquía futbolística del "Pirata", el popular 'Zorrito' no tuvo reparos en cuestionar su calidad como persona luego de compartir con él en el club.

"Mi relación con Hernán Barcos no era tan buena y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio. Incluso fui muy criticado tras un partido contra Cantolao en el Grau cuando chocamos tras un centro del "Pájaro" Benítez y las cámaras me sacan renegando. Y bueno mucho más antes también hubo un tema. Luego de eso ya no hubo una buena relación con él", dijo el delantero.

Al 'Zorrito Aguirre' también habló sobre la posible influencia del 'Pirata' para decidir su salida de Alianza Lima: "Chismes llegaron a mí, pero sí, lastimosamente hubo algo que sí me hizo inclinar y pensar eso. Que mi permanencia también vino por la mano de él".

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima también fue comentada por el delantero. "Yo no sé si sea una buena decisión, yo siempre he dicho que Hernán ha sido uno de los mejores nueve que ha llegado al fútbol peruano y a Alianza Lima. Pero como persona no para mí no era bueno", declaro en el programa Modo Fútbol.

"Para Alianza Lima lo sucedido con Zambrano, Peña y Trauco es muy vergonzoso"

Lo sucedido en Alianza Lima con los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco también fue tema de análisis para Wilmer Aguirre. "Una denuncia así para Alianza es un tema muy vergonzoso y muy complicado para los jugadores. Es un tema delicado porque a nivel internacional se habla jugadores que han estado en la Selección Peruana. No sé lo que haya pasado, pero me imagino que hay una investigación y hay que esperar a ver qué es lo que pasa", finalizó.