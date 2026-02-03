¿La FIFA levantará el veto a Rusia y Bielorrusia de competiciones internacionales? Esto dijo Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró a favor de levantar el veto contra Rusia y Bielorrusia para participar en competencias internacionales, sanción impuesta hace cuatro años y que, en su opinión, “no ha conseguido nada”.

En entrevista con la cadena británica Sky, el mandamás de la FIFA consideró que se debe abolir el castigo, al menos en las categorías inferiores.

“Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores”, sostuvo Infantino. “Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, añadió.

Como se recuerda, los equipos rusos y bielorrusos, así como ambas selecciones nacionales, están excluidos de las competiciones internacionales desde inicios del 2022, tras la invasión a Ucrania.



Rusia saluda declaraciones de Infantino

Dmitri Peskov, portavoz presidencial de Rusia, saludó las declaraciones de Gianni Infantino de levantar el veto al fútbol ruso y bielorruso, algo que consideró como algo “bueno”.

“Sí, hemos visto la declaración y la saludamos. Efectivamente, hacía mucho que había que pensar en esto”, dijo el vocero del Kremlin en su rueda de prensa telefónica diaria.

“El hecho de que, al menos, se hable de ello, por supuesto, es bueno. (...) Nuestros futbolistas, nuestra selección debe ver sus derechos plenamente restablecidos y tener la posibilidad de participar en las competiciones internacionales de la FIFA”, añadió, según reporta la agencia EFE.

En ese sentido, Peskov, cuya esposa es campeona olímpica de patinaje artístico, subrayó que “no había que haber politizado nunca el deporte ni la idea del olimpismo, ya no digamos el fútbol”.

La Selección de Rusia disputó su último partido oficial en noviembre de 2021, en Croacia; tras lo que no pudo disputar ni el Mundial de Qatar ni la Eurocopa de Alemania, y lo mismo ocurrirá con el Mundial 2026.

Durante estos años, se ha limitado a disputar partidos amistosos, uno de ellos en 2025 contra la Selección Peruana, que acabó en empate 1-1.

