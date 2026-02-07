Hombre récord: con casi 59 años, Kazuyoshi Miura debutó en su temporada 41 como profesional y estableció marca histórica

Kazuyoshi Miura arrancó de titular con el Fukushima United FC. | Fuente: Instagram / @fukushimaunited_fc

Amargo debut

Lamentablemente, el equipo de Kazuyoshi Miura sufrió una dura derrota 1-4 ante el Ventforet Kofu.

De hecho, según los reportes de la prensa japonesa, ‘King Kazu’ apenas llegó a jugar 20 minutos. Fue sustituido cuando su equipo ya perdía 0-1.



Kazuyoshi Miura, legendario futbolista japonés

Nacido el 26 de febrero de 1967, Kazuyoshi Miura es uno de los futbolistas más veteranos en actividad. El delantero ha jugado en 18 clubes de cuatro continentes a lo largo de su dilatada carrera.

Inició su andar por el balompié profesional en el Santos, en 1986; tras lo cual jugó por varios clubes brasileños hasta regresar a su país, en 1990. Durante varios años, fue figura en el Tokyo Verdy (en ese entonces llamado Verdy Kawasaki), donde sumó 117 goles en 192 partidos.

A fines de los noventa, daría el salto a Europa, fichando por equipos de Italia y Croacia, antes de regresar a Japón en 2005, para una segunda etapa en la liga de su país.

En los últimos años de su carrera, ha jugado por equipos de Australia y Portugal y, en la pasada temporada, jugó por el Atlético Suzuka, de la cuarta división de Japón.

‘King Kazu’ también es leyenda de la Selección de Japón, manteniéndose como el segundo máximo goleador histórico. Fue uno de los artífices de la primera clasificación mundialista de ‘Los Samuráis Azules’, en Francia 98, aunque inexplicablemente no fue convocado para disputar el torneo.