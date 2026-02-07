Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Hombre récord: con casi 59 años, Kazuyoshi Miura debutó en su temporada 41 como profesional y estableció marca histórica

Kazuyoshi Miura cumplirá 59 años el próximo 26 de febrero.
Kazuyoshi Miura cumplirá 59 años el próximo 26 de febrero. | Fuente: Instagram / @fukushimaunited_fc
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El legendario delantero arrancó de titular en el partido del Fukushima United FC contra el Ventforet Kofu, por la tercera división del balompié nipón.

Kazuyoshi Miura desafía al tiempo. Con casi 59 años, el legendario delantero nipón debutó en su temporada 41 como profesional, con su nuevo equipo, el Fukushima United FC.

El atacante arrancó de titular en el partido de este sábado, 7 de febrero, ante el Ventforet Kofu, por la tercera división del balompié nipón.

Con esta presencia, ‘King Kazu’ rompió el récord del jugador profesional más veterano de la historia, con 58 años y 346 días. Curiosamente, la anterior marca ya le pertenecía a Miura.

Kazuyoshi Miura arrancó de titular con el Fukushima United FC.
Kazuyoshi Miura arrancó de titular con el Fukushima United FC. | Fuente: Instagram / @fukushimaunited_fc

Amargo debut

Lamentablemente, el equipo de Kazuyoshi Miura sufrió una dura derrota 1-4 ante el Ventforet Kofu.

De hecho, según los reportes de la prensa japonesa, ‘King Kazu’ apenas llegó a jugar 20 minutos. Fue sustituido cuando su equipo ya perdía 0-1.

Kazuyoshi Miura, legendario futbolista japonés

Nacido el 26 de febrero de 1967, Kazuyoshi Miura es uno de los futbolistas más veteranos en actividad. El delantero ha jugado en 18 clubes de cuatro continentes a lo largo de su dilatada carrera.

Inició su andar por el balompié profesional en el Santos, en 1986; tras lo cual jugó por varios clubes brasileños hasta regresar a su país, en 1990. Durante varios años, fue figura en el Tokyo Verdy (en ese entonces llamado Verdy Kawasaki), donde sumó 117 goles en 192 partidos.

A fines de los noventa, daría el salto a Europa, fichando por equipos de Italia y Croacia, antes de regresar a Japón en 2005, para una segunda etapa en la liga de su país. 

En los últimos años de su carrera, ha jugado por equipos de Australia y Portugal y, en la pasada temporada, jugó por el Atlético Suzuka, de la cuarta división de Japón.

‘King Kazu’ también es leyenda de la Selección de Japón, manteniéndose como el segundo máximo goleador histórico. Fue uno de los artífices de la primera clasificación mundialista de ‘Los Samuráis Azules’, en Francia 98, aunque inexplicablemente no fue convocado para disputar el torneo.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Kazuyoshi Miura Fútbol Japón

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA