Perú vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub 20

Erick Chavez

por Erick Chavez

Perú vs Brasil EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub 20.

Perú vs Brasil EN VIVO: se enfrentan este lunes 9 de febrero por la fecha 4 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Alfonso Giagni de la ciudad de Asunción, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Brasil en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

El partido entre Perú vs Brasil se enfrentan este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alfonso Giagni de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 11 000 espectadores. 

¿A qué hora juegan Perú vs Brasil en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

  • En Perú, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 4:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 4:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 4:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 5:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Brasil en vivo por TV?

El partido entre Perú vs Brasil se podrá ver por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. El minuto a minuto podrás seguirlo por RPP.pe.

Tags
Sudamericano Femenino Sub 20 Selección Peruana Selección de Brasil

