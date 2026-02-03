Últimas Noticias
Perú en el Sudamericano Femenino Sub 20: conoce las fechas y horarios de los partidos de la Bicolor en el torneo

Perú en el Sudamericano Femenino Sub 20
Perú en el Sudamericano Femenino Sub 20 | Fuente: Instagram | Fotógrafo: labicolor
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce el calendario de la Selección Peruana en el Sudamericano Femenino Sub 20 que se desarrolla en Paraguay.

En busca de un cupo al Mundial. Este miércoles 4 de febrero arranca el Sudamericano Femenino Sub 20, torneo que brinda cuatro cupos directos para la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Polonia.

La Selección Peruana fue ubicada en el grupo B del certamen junto a potencias como Brasil y Argentina. Además de equipos como Bolivia y Ecuador. Si la Bicolor queda entre las tres primeras, clasificará al hexagonal final.

Conoce, a continuación, el calendario de Perú en el torneo internacional que se jugará en Paraguay.

¿Cuándo y dónde se juega el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

El Sudamericano Femenino Sub 20 2026 se disputará entre el 4 al 28 de febrero en Paraguay.

Grupos del Sudamericano Femenino Sub 20 2026

Grupo A: Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay.

Grupo B: Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

Calendario de Perú en el Sudamericano Femenino Sub 20 2026

Fecha 1

Perú vs Bolivia

  • Día: Jueves 5 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m. 
  • Estadio: Emiliano Ghezzi

Fecha 2

Descanso


Fecha 3

Perú vs. Argentina

  • Día: Lunes 9 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m. 
  • Estadio: Alfonso Giagni

Fecha 4

Perú vs Brasil

  • Día: Miércoles 11 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m. 
  • Estadio: Alfonso Giagni

Fecha 5

Perú vs Ecuador

  • Día: Viernes 13 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Estadio: Emiliano Ghezzi

¿Qué canales transmitirán el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

El Sudamericano Femenino Sub 20 será transmitido por los siguientes canales: DSports, Canal 13 (Chile) y Caracol (Colombia). Vía streaming, se podrá ver por DGO y Ditu.

¿Cuál es el formato del Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

El Sudamericano Femenino Sub 20 2026 se disputará en dos fases: la fase preliminar y la fase final. La fase preliminar la disputan los diez equipos, distribuidos en dos grupos de cinco equipos cada uno. Los tres mejores de cada llave jugarán la fase final, quienes jugarán todos contra todos.

Los cuatro primeros de la tabla de posiciones del hexagonal final clasificarán a la Copa Mundial Femenina Sub 20. 

Selección Peruana Sudamericano Femenino Sub 20

