¿Perú ante España? Lo que se sabe del posible amistoso internacional previo al Mundial 2026

Perú, de cara a lo que será la fecha FIFA de marzo antes del Mundial 2026, tendrá dos duelos amistosos contra Senegal y Honduras.

Sin embargo, de cara al mediano plazo, la Selección Peruana tendrá un rival europeo previo a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Sucede que el diario Marca da cuenta que la bicolor jugará contra España en uno de los últimos exámenes de dicho equipo hacia el campeonato en tierras norteamericanas.

"Viajará a Puebla para enfrentarse en el Estadio Cuauhtémoc a Perú el día 8 (de junio)", es lo que indica el citado medio en relación al nuevo cotejo de 'La Roja'.

Lo que dicen en España por el amistoso contra Perú.Fuente: Marca

Perú frente a España

Hay que tener en cuenta que, hasta el momento, no hay confirmación oficial de parte de la blanquirroja como del cuadro del Viejo Continente.

"España ya tiene fijado cómo será su preparación en forma de amistosos. Con la concentración lanzada desde el último fin de semana de mayo, el de la final de la Champions League, el primer amistoso será el 4 de junio en Riazor. Será ante Irak", es lo que añaden.

Posteriormente, el medio español hizo un breve repaso en relación a los antecedentes que tuvo con Perú en lo que respecta a amistosos internacionales.

"El último data de mayo de 2008, a las puertas de la Euro ganada en Viena. España ganó 2-1 con goles de Villa y otro de Capdevila (...) Ese mismo marcador se dio en febrero de 2004 con dianas de Joseba Etxeberria y Rubén Baraja. El primer enfrentamiento es más lejano; fue en julio de 1960: 1-3 en Lima, con goles españoles de Di Stéfano y dos de Luis Suárez", añadieron.

La palabra del DT de la Selección Peruana

De otro lado, antes que se confirmen los amistosos de Perú frente a Senegal y Honduras, el DT Mano Menezes habló sobre lo que será su debut en el 'equipo de todos'.

"Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal", sostuvo en un video compartido por las redes sociales del seleccionado nacional.