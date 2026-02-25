Mano Menezes sobre su debut con Perú en amistoso ante Senegal: "Algunos resultados no se verán de inmediato"

Mano Menezes ya se encuentra en Lima en plena planificación parar sus primeros partidos al mando de la Selección Peruana. Los rivales serán Senegal, campeón de África, y Honduras. Ambos partidos se disputarán en Europa en la fecha FIFA de marzo.

El experimentado estratega pide paciencia a la afición nacional en el arranque se su etapa. “Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto”, manifestó.

Asimismo, adelantó que para sus primeras convocatorias tiene planeado un equipo mixto entre jugadores experimentados y nuevos ingresos en la Selección Peruana pensando en el proceso al Mundial 2030.

“Buscaremos tener la base de los últimos amistosos, pero necesitamos encontrar nuevos nombres para mezclarlos con jugadores de experiencia que ya están en la Selección. Con el comando técnico pensamos representar bien a la Selección peruana”, agregó a la 'Bicolor+'.

Para finalizar, Menezes reveló que la bicolor jugará ocho amistosos en los próximos meses. “Pensamos tener ocho encuentros amistosos: dos en marzo, luego dos más y después una tanda de cuatro partidos, que esperamos confirmar próximamente. Vamos a hacer una gira y terminar en Lima. Queremos llegar a diciembre con claridad sobre los nuevos nombres que serán parte de la Selección la próxima temporada. Siempre vamos a visitar estadios y analizar partidos”, finalizó.

Amistosos de la Selección Peruana

El primer partido de la fecha FIFA será contra Senegal, vigente monarca de la Copa África. La cita se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a partir de las 11 de la mañana (hora peruana), en el Stade de Francia.

Posteriormente, la bicolor medirá fuerzas frente a Honduras el martes 31 de marzo, en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid (España) a partir de la 1 de la tarde (hora peruana).

Se estima que la primera convocatoria de Mano Menezes será antes de la quincena de marzo. En la lista no faltarán jugadores como Pedro Gallese, Renzo Garcés, Erick Noriega, Alex Valera, entre otros.