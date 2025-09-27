Últimas Noticias
Felipe Chávez se lesionó y peligra su convocatoria para el próximo partido de la Selección Peruana

Felipe Chávez jugando en Bayern Munich.
Felipe Chávez jugando en Bayern Munich. | Fuente: Bayern Munich
por José Luis Blanco Pagán

La FPF envió carta de reserva a Bayern Munich por el futbolista Felipe Chávez de cara al amistoso Perú vs Chile.

Felipe Chávez, de Bayern Munich, podría debutar en la Selección Peruana absoluta en el próximo amistoso ante Chile. Sin embargo, su convocatoria peligra debido que actualmente se encuentra lesionado, tal como informó el club alemán.

A través de sus redes sociales, Bayern indicó que el mediocampista de 18 años fue baja por molestias físicas de cara al choque contra Würzburg por la Regionalliga.

"Felipe Chávez está lesionado para el partido en casa contra el Würzburg", comunicaron en su cuenta oficial de 'X'.

El jugador nacido en Alemania y de padre peruano es una de las figuras del equipo alemán juvenil. Incluso ya debutó en el primer equipo que dirige Vincent Kompany en el amistoso ante contra el Grasshopper. El volante jugó hasta el minuto 62'.

Bayern recibe carta de reserva por Felipe Chávez

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó a Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana tras la salida de Óscar Ibáñez.  

La idea desde la Videna es que se inicie una renovación en la Selección Peruana y uno de los nombres que maneja Manuel Barreto es la de Felipe Chávez, que nació en Alemania hace 18 años y que cuenta con raíces peruanas.

RPP pudo conocer que la FPF envió una carta de reserva a Bayern Munich por Felipe Chávez de cara al amistoso contra Chile, que se disputará en suelo chileno en la fecha FIFA de octubre.

Perú vs Chile: últimos resultados

Perú 0-0 Chile por Eliminatorias - 15 de noviembre del 2024

Perú 0-0 Chile por Copa América - 21 de junio del 2024

Chile 2-0 Perú por Eliminatorias - 12 de octubre del 2023

Perú 2-0 Chile por Eliminatorias - 7 de octubre del 2021

Chile 2-0 Perú por Eliminatorias - 13 de noviembre del 2020

Felipe Chávez Bayern Munich Selección Peruana

