Gritar campeón y dar la vuelta olímpica con tu equipo es una experiencia única. Y si la conquista se logra en el extranjero y lejos de tu tierra, es un mérito mayor. Esta gran sensación la podrían cumplir un grupo de jugadores de la Selección Peruana antes que termine el 2021. El último en conseguirlo fue André Carrillo con el Al Hilal, que se llevó la Champions League de Asia y a la postre su pase al Mundial de Clubes.

A la 'Culebra' le quiere seguir los pasos el central Alexander Callens que tiene como gran objetivo el salir campeón de la Major League Soccer (MLS) con su equipo, el New York City. Justamente el club que es propiedad del City Football Group (CFG), que también es dueña de Manchester City, es una de las sensaciones del certamen norteamericano y este fin de semana disputará la final de la Conferencia Este.

En esta lista también figura Anderson Santamaría, que es uno de los puntos altos de Atlas, que dio el batacazo al conseguir su clasificación a las semifinales de la Liga MX. Es más, ya venció a los Pumas en la ida de las ‘semis’ y se perfila como uno de los finalistas de la competencia.

Santiago Ormeño con León

En un juego trepidante, el León estuvo a un paso de dar la gran sorpresa en el choque de ida de la semifinal del Apertura 2021. El chileno Jean Meneses silenció el Estadio Universitario a los 57 minutos del segundo tiempo, pero Tigres no se amilanó y buscó por todas las vías la épica remontada que se concretó en tiempo adicional a través de Florin Thauvin (90') y Carlos Gonzáles (90+5).

Ahora el equipo del peruano Santiago Ormeño, que jugó los primeros 45 minutos, buscará revertir la historia. León deberá ganar por un gol de diferencia para igualar el marcador global, aunque este resultado le basta para sellar su pase a la final de la Liga MX. ¿La razón? El equipo dirigido por Ariel Holan ganaría la eliminatoria por culminar en un mejor puesto que los Tigres en el torneo regular.

La vuelta de la semifinal del torneo azteca está pactada para el sábado 4 de diciembre a partir de las 10 de la noche (hora peruana), en el Estadio de León.

Alexander Callens, clave para el pase a la final

En un partido lleno de emociones, polémica y goles, New York City consiguió su pase a la final de la Conferencia Este de la MLS al derrotar a New England Revolution en la tanda de penales, en una serie que definió el peruano Alexander Callens, quien no titubeó en su definición en el Gillette Stadium.

Callens fue titular en su equipo durante los 120 minutos que acabaron en un empate a dos goles. Para New York City anotaron Rodríguez (3′) y Valentín Castellanos (107′), Por su parte, el equipo de Boston convirtió vía Adam Buksa (9′) y Tajon Buchanan (118′), que forzó los penales, pero lamentablemente para sus intereses su sueño por el título se derrumbó.

Desde el punto de penal, New York City se plantó con una mayor personalidad y no falló ningún penal. El gol decisivo lo marcó Callens, que un 'misil', se encumbró de gloria al eliminar al gran favorito. Ahora el equipo del defensa de la Selección Peruana se medirá contra Philadelphia Union, en la final de la Conferencia.

El compromiso entre NYC y Philadelphia Union se llevará a cabo el domingo 5 de diciembre a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).

Con Anderson Santamaría, Atlas quiere campeonar tras 70 años

La sorpresa. Dio el primer golpe y tras derrotar 1-0 a los Pumas, Atlas está cerca de volver a una final. Gracias a una solitaria anotación de Julio Furch en el minuto 43', el equipo dirigido por Diego Cocca se adueñó del Estadio Olímpico Universitario para llevarse un triunfazo de visitante en la ida de la semifinal de la competencia.

En este magnífico resultado, la defensa de Atlas se comportó a gran altura, especialmente el peruano Santamaría, que demostró su gran momento en el torneo azteca para frenar la sed goleadora de Fabio Álvarez y del argentino Juan Ignacio Dinenno, quienes no lograron superar a la 'Muralla peruana', como lo conocen a Anderson en México.

Santamaría llegaba a este compromiso tras ser elegido en el once ideal de los cuartos de final de la Liga MX.

Cabe indicar, que Atlas busca la gloria, ya que se ilusiona con terminar 70 años sin títulos. Su último campeonato data de la temporada 1950-1951.

El segundo capítulo entre ambas escuadras se jugará el domingo 5 de diciembre desde las 8 de la noche (hora peruana), en el Estadio Jalisco.

Zambrano y Luis Advíncula lucharán por Copa Argentina

Boca Juniors no la pasa bien la Liga de Argentina tras resignarse a un empate 0-0 frente a Newell’s Old Boys, que complicó sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores en 2022. Sin embargo, el popular cuadro xeneize, club donde juegan los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, jugará la final de la Copa Argentina la próxima semana.

¿Su rival? Talleres de Córdoba avanzó a la final de la Copa Argentina al derrotar a Godoy Cruz por 1-0 y se perfila como un duro rival, que podría arruinarle la fiesta al equipo de Sebastián Battaglia que no atraviesa un buen momento futbolístico. Además la interna no es de las mejores tras el posible acto de indisciplina protagonizado por el ‘León Zambrano y los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona.

Boca y Talleres se enfrentarán el miércoles 8 de diciembre a partir de las 7:10 p.m. (hora peruana), en el Estadio Único de Santiago del Estero.

Gabriel Costa espera un milagro

Colo Colo, club donde destaca el peruano Gabriel Costa, se desinfló en las dos últimas fechas y dejó en bandeja el título a la Universidad Católica que con el empate en la jornada final se proclamará campeón del fútbol chileno en 2021.

La Católica suma 65 puntos y es el líder del torneo a tres unidades de diferencia de Colo Colo, que para forzar un partido extra rumbo al título, está obligado a derrotar a Antofagasta y asimismo esperar una derrota de los ‘cruzados’ ante el Everton.

Ambos partidos se desarrollarán el sábado 4 de diciembre a las 4 de la tarde (hora peruana).





