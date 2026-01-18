Últimas Noticias
Hallan cuerpo sin vida de un hombre dentro de una vivienda en el Cercado de Lima

La Policía inició las diligencias correspondientes tras este caso.
La Policía inició las diligencias correspondientes tras este caso. | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana
por Pedro Luis Ramos Martinez

La hermana de la víctima señaló que la pareja de este habría sido el homicida. El presunto responsable de este crimen fue detenido por la Policía Nacional.

Lima
El cuerpo sin vida de una persona fue hallado este domingo por su propia hermana dentro de una habitación en una vivienda multifamiliar ubicada en la cuadra uno del pasaje Peñaloza, muy cerca de la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. 

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Velar de Bocángel, de 31 años. La familiar de la víctima señaló que su hermano tenía heridas en el cuerpo que le habría producido la pareja de este, Gilmer Medina Rafael. Además, aseguró que el presunto agresor le confesó haber cometido el crimen. 

"Yo lo encontré (el cadáver) hoy, como a las 10 de la mañana. De ahí fue que salí a pedir ayuda porque él (Gilmer Medina) me dice: 'Ayer hemos peleado y me agredió y yo también lo agredí, pero ya no respira'", manifestó la hermana de Velar de Bocángel a RPP. 

Policías de la comisaría de Alfonso Ugarte detuvieron a Gilmer Medina Rafael para las diligencias correspondientes y conocer qué sucedió en esa habitación. El cuerpo de la víctima ya fue trasladado a la Morgue Central de Lima.  

Los familiares exigieron que haya justicia para Miguel Ángel Velar de Bocángel. Además, contaron que su pareja tiene antecedentes penales. 

La Policía presentó a quien sería el presunto homicida del hombre encontrado sin vida en la vivienda.
La Policía presentó a quien sería el presunto homicida del hombre encontrado sin vida en la vivienda. | Fuente: Policía Nacional
Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Cercado de Lima Policía Nacional

