Ministerio Público abrió investigación tras denuncia de pesca ilegal por ‘traqueo’ en el mar de Chorrillos

El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación preliminar, tras detectarse a sujetos practicando pesca ilegal por ‘traqueo’ en el mar de Chorrillos.

En un comunicado, la institución informó que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima ha abierto proceso “contra los que resulten responsables” por este ilícito.

Como parte de las diligencias, representantes del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del Ministerio de la Producción (Produce) y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) verificaron in situ los daños ocasionados por esta ilegal práctica.

“La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental reafirma su compromiso en la defensa de los recursos hidrobiológicos y en la lucha contra las actividades extractivas ilegales que afectan el equilibrio ambiental y el patrimonio natural del país”, resaltó el Ministerio Público.



Ilegal pesca por ‘traqueo’ en el mar de Chorrillos

Hace aproximadamente un mes, se viralizaron en redes sociales videos en los que se ve a diversos sujetos practicar la llamada pesca por ‘traqueo’ en el mar de Chorrillos, frente a la ciudad de Lima. Esta actividad está prohibida por ley desde hace más de una década, por ser considerado un atentado contra la vida marina de nuestro litoral.

Las imágenes muestran a presuntos pescadores artesanales a plena luz del día en inmediaciones del restaurante El Salto del Fraile.

Para entender la magnitud del daño que esta ilícita actividad ocasiona en la vida marina, RPP conversó con un pescador, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Según contó, los presuntos pescadores artesanales aprovechan la marea baja para ubicarse a lo largo de la rompiente, desplegando redes que encierran a cardúmenes de chita y corvina.

Luego, buzos ingresan al mar, para ahuyentar a los peces y llevarlos hacia las redes, donde quedan atrapados. Estos sujetos, incluso, persiguen a los peces escondidos en las rocas para dirigirlos hacia la trampa, explicó el pescador.

“Cuando se pesca con cordel o al buceo, puede sacar unas cuantas capturas, tanto de corvinas como de chitas, pero luego el cardumen se va a escapar, porque obviamente por su supervivencia no van a seguir picando el cordel, o no van a seguir ahí y se van a esconder. Y puedes sacar, en el mejor de los casos, diez peces”, comentó.

“¿Pero qué pasa con esta modalidad de traqueo? Encierran toda la piedra con la red donde vive el cardumen, y meten a buzos dentro de la red a espantar el pescado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el pescado se metió a un hueco para esconderse o resguardarse, igual lo van a espantar y a la hora de escapar va a enredarse en la red”, añadió.

“¿Qué pasa con esto? Que si hay cinco toneladas de chita, corvina o todas las especies que hay en ese lugar, con la red van a sacar todo. No va a quedar un solo pescado, ni siquiera los más chicos, porque no dejan ni siquiera los que están por debajo de la talla mínima”, sentenció.