Corredor Morado continúa en la incertidumbre: ¿qué causó su paralización y por qué aún no se llega a una solución?

Lima Hermoza resaltó que esta mañana se reunirá con el ministro de Transportes para tratar de llegar a un acuerdo

Este martes, por segundo día consecutivo, el servicio del Corredor Morado continúa paralizado, situación que afectaría a un promedio de 100 mil usuarios, que diariamente recorrían la ruta que va de San Juan de Lurigancho hacia el Centro de Lima y Jesús María en dicho medio de transporte.

Cabe resaltar que esta paralización fue anunciada el pasado 20 de febrero cuando, a través de un comunicado, los concesionarios del Corredor Morado indicaron que dejarían de brindar el servicio debido a la falta de cumplimiento de obligaciones por parte del Estado.

"Se encuentra justificada la paralización total o parcial puesto que la operación ha venido siendo afectada directamente por nuestro concedente (...), y los tratos directos celebrados por ambas partes, de manera consensuada, tenían como fin garantizar la continuidad del servicio con lo cual, ante dicho incumplimiento, la continuidad no está asegurada", indicaron en el pronunciamiento.

Esta falta se refiere a una deuda ascendente a S/30 millones por parte del Estado a favor de los concesionarios. ¿Cuál es el origen de esta deuda y por qué hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo? Para responder estas dudas, conversamos con Gerardo Hermoza, gerente general del Corredor Morado.

¿Qué causó la paralización del Corredor Morado y por qué no se ha llegado a una solución?

El gerente general del Corredor Morado explicó que el origen de la deuda está en el pago que el Estado debe hacer a los concesionarios debido a las pérdidas relacionadas a demanda de usuarios, lo cual se habría generado "porque no se retira de la ruta a los que compiten deslealmente, porque no se fiscaliza, porque el carril de un solo bus no lo respeta nadie".

"Nosotros tenemos una fórmula de pago de 70% de los kilómetros que recorremos por un 30% de pasajeros que transportamos, tenemos que cobrar, por ejemplo, 100; pero diariamente recaudamos 60. Los otros 40 no los recaudamos y es pérdida", indicó.

En ese sentido, desde el 2016, la deuda se habría acumulado al punto de ascender hasta los S/500 millones. No obstante, en junio del 2023, se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo a través de la entonces ministra de Transportes, Paola Lazarte, en el marco de la figura legal del "amigable componedor".

"El amigable componedor es un árbitro, un procedimiento legal estipulado en las leyes de las Asociaciones Público Privadas (APP). Es como un árbitro que da una solución y las partes pueden aceptarla o no. Nosotros teníamos una lista enorme de árbitros que podíamos elegir, pero teníamos que elegirlo la ATU y los concesionarios, y nos pusimos de acuerdo", indicó Hermoza.

Con este acuerdo, la deuda del Estado se fijó en S/300 millones, lo cual debía pagarse en tres años, iniciando en diciembre del año pasado. Sin embargo, según el representante del Corredor Morado, esto no ocurrió.

"Exactamente, (la deuda) bordeaba los S/500 millones, (...) nos bajaron a 300. Nosotros preferimos arreglar, hacer un mal arreglo, que un juicio eterno. Supeditado estos S/300 millones a pagarse en tres años, y que a cada desembolso nosotros poníamos más flota y pagábamos deuda financiera, no era para guardarnos el dinero", explicó.

La respuesta del Ejecutivo

Respecto a la falta de pago de la deuda, el Ejecutivo ha respondido desconociendo su origen y el mecanismo legal que se empleó para fijar el monto en 2023.

El pasado 29 de febrero, el premier Alberto Otárola indicó que no conocía el origen de la deuda ni quién la firmó. Por su parte, el ministro de Transportes, Rául Pérez-Reyes, señaló que no había "marco jurídico" para pagar las compensaciones.

"Respecto al Corredor Morado, después de un análisis jurídico, hemos llegado a la conclusión de que no hay marco jurídico para pagar directamente compensaciones a las tres empresas del Corredor Morado. Esa es la razón por la que planteamos como solución una propuesta normativa”, aseveró ayer, lunes, ante la prensa.

“Esperamos llegar a un diálogo que permita resolver la problemática del Corredor Morado, pero, reiteramos el interés del gobierno por mantener el proceso de formalización del transporte urbano”, agregó.

Asimismo, Sergio Chimpén, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en diálogo con RPP, consideró que la paralización del Corredor Morado se debía a que "no tiene los recursos suficientes para poder prestar el servicio".

"Tener en consideración que la característica principal del contrato de concesión de los corredores morado, azul y rojo, y el amarillo en su oportunidad, son autofinanciados; esto quiere decir que con los mismos ingresos que genera el sistema se paga el costo de la operación", indicó.

"En la medida de lo posible, esta recaudación a través de los ingresos quizá no ha sido lo suficiente con la finalidad de poder tener una operación eficaz en el tiempo, y definitivamente se ha dado esta coyuntura en la cual el Corredor Morado no tiene los recursos suficientes para poder prestar el servicio", agregó.

Cabe resaltar que, para suplir la ausencia del Corredor Morado, el Gobierno dispuso que más de 500 buses de empresas de transporte público convencionales brinden el servicio en las rutas que cubría dicho corredor, desde ayer. Respecto a ello, el titular del MTC consideró que con el reemplazo "no hubo problemas".

"Más de 500 buses de rutas cercanas al Corredor Morado han atendido la demanda de ciudadanos (...) No hubo problemas para el transporte, más allá de descoordinaciones, todo ha estado operando relativamente bien”, señaló.

Ante la postura del Ejecutivo, Gerardo Hermoza, consideró que las autoridades deberían "reevaluar" su posición pues, según alegó, sí se determinó la compensación en un marco legal válido.

"Yo creo que es un tema que lo reevalúe porque, lamentablemente, cuando cambias de funcionarios, de gestión, vuelven los funcionarios a cero y a veces no están acorde en los conocimientos como deberían. La exministra Paola Lazarte se ha pronunciado ayer y ha sacado cuál es el marco legal (…), que ella entró por ese camino, porque sí había legalidad, y nuestros abogados han dicho lo mismo", argumentó.

Cabe indicar que la exministra Lazarte, a través de redes sociales, resaltó que el marco legal sí existía y que se recurrió a la figura del 'amigable componedor', el año pasado, porque está reconocida en la ley de Asociaciones Público Privadas.

"No es correcto afirmar que no existe marco legal para la solución que la ATU y los concesionarios de los corredores complementarios arribaron. Ceder ante el modelo comisionista afiliador no es ni será una solución adecuada para el transporte público de Lima y Callao", indicó la extitular del MTC.

No es correcto afirmar que no existe marco legal para la solución que la ATU y los concesionarios de los corredores complementarios arribaron. Ceder ante el modelo comisionista afiliador no es ni será una solución adecuada para el transporte público de Lima y Callao. (1/4) — Paola Lazarte (@Paola_LazarteC) March 4, 2024

Asimismo, Hermoza subrayó que "el Corredor Morado tiene un arbitraje ganado por el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica que dice que la autoridad incumplió todo el contrato".

"Entonces, ¿todos nos equivocamos y el ministro no se equivoca? ¿Alguien que no conoce el contrato dice que no hay marco legal?", resaltó.

Además, remarcó que, hasta el momento, el MEF no se ha pronunciado sobre el tema, pese a que los concesionarios lo habrían solicitado.

"No hemos tenido ninguna reunión con ellos, y no se pronuncian. Hace dos semanas, hemos pedido una reunión con el ministro y que ellos encabecen esta mesa técnica de trabajo, no tenemos respuesta desde hace más de dos semanas", indicó.

Por lo pronto, según Hermoza, está programada una nueva reunión con el ministro de Transportes para esta mañana. El gerente general del Corredor Morado dijo esperar que se haga "un cronograma pronto de pagos, es lo mínimo que podríamos aceptar. Porque los S/300 millones no se iban a pagar en este año, sino en diciembre del 2023 una parte, y en diciembre 2024 y diciembre del 2025 otra parte".

Respecto a la rentabilidad del servicio, Hermoza dijo que eso sería posible si "la autoridad (cumple) su parte del contrato, que fiscalice que se respeten los carriles exclusivos de solo buses, que retiren a la competencia desleal que tenemos que cobra lo que quiere".