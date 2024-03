Corredor Morado sigue en incertidumbre y los sistemas rojo y azul podrían paralizarse: ¿qué está ocurriendo?

Lima Corredores de transporte estarían en riesgo si el Ejecutivo continua la ruta de desconocer acuerdos

El Corredor Morado paralizó sus labores este lunes, 4 de marzo, tal como se había anunciado hace días atrás, debido a la falta de pago de una deuda de S/300 millones contraída por el Estado a favor de los concesionarios. Al respecto, el Ejecutivo dispuso que empresas formales de transporte hagan la misma ruta, de manera temporal, en reemplazo del referido sistema.

Esta mañana, Gerardo Hermoza, gerente general del Corredor Morado, se reunió con representantes del Ministerio de Transportes (MTC) para tratar de llegar a un acuerdo que permita reanudar las operaciones. No obstante, según indicó, esto no habría sido posible, y recién por la tarde se tendría una respuesta definitiva.

"Hoy día en la tarde nos van a decir cuál va a ser el camino de esa reevaluación (de la deuda), porque tiene que estar el ministro, tiene que firmar compromisos y, mientras tanto, la flota va a seguir parada”, sostuvo.

“Esta reevaluación por parte del MTC tiene que ser de la mano con el MEF, no depende ahorita del ministro. Por eso, tenemos una reunión ahora en la tarde para que nos defina, y firmemos actas concretas para que los usuarios no sigan transportándose de la peor manera (...) Si hoy no llegamos a un acuerdo, empezamos los trámites de devolución y liquidación a los trabajadores en planilla e iniciaremos los arbitrajes. Vamos a esperar qué dice el ministro hoy día", agregó.

Frente a estos hechos que perjudicarían a más de 100 mil usuarios que se movilizan diariamente usando el Corredor Morado, es preciso saber si esta situación también afectaría a los otros dos corredores, el rojo y el azul.

RPP conversó con Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) y representante de los corredores rojo y amarillo; y con Luis Morán, gerente general del Corredor Azul, para conocer sus impresiones.

El Corredor Morado podría paralizar definitivamente sus funciones a partir de este lunesFuente: Andina

Corredor Azul: "Estamos evaluando suspender el servicio"

Luis Morán consideró que una eventual paralización definitiva del Corredor Morado significaría un "retroceso total para el transporte en la ciudad", y lamentó que el origen de dicha situación sea el incumplimiento del Estado con sus obligaciones contractuales.

"No solo es ir en contra de un sistema de transportes ordenado, sino que el Gobierno ha dicho que los incumplimientos contractuales los va a pagar la población pagando mayor dinero y tomando más tiempo para desplazarse (…). Significa S/1 más al día, lo cual es un golpe directo a su economía, es darle cabida a la informalidad y a no respetar los acuerdos. Eso nos pone en una situación en la cual (preguntamos) cómo va a funcionar nuestro contrato, si no se va a respetar lo que firmaron hace poco", inquirió.

Además, Morán resaltó que "es complicado" entender la posición del Ejecutivo respecto a la deuda, pues el premier Alberto Otárola y el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, habrían expresado posturas contradictorias.

"El día miércoles pasado, (el ministro) nos dijo que el trato directo era válido. Yo le pregunté (…) y me dijo que sí era válido. En ese momento nos dijo que estaban viendo el tema de un presupuesto suplementario (...) Lo que nosotros le dijimos en ese momento es que no tenía que pedir un presupuesto suplementario por el pago de diciembre del 2024, sino que el primer pago de todos los corredores correspondía a S/70 millones", relató en Ampliación de Noticias.

"Lo primero que dijo el premier, días antes de esta reunión, fue que desconocía o no sabía el origen de la deuda, cuando fue bajo su premierato que iniciamos todo este proceso, en julio del año pasado, cuando la ministra era Paola Lazarte", agregó.

Corredor Azul está evaluando suspender sus funcionesFuente: Andina

Debido a esta situación, Morán resaltó que el Corredor Azul está evaluando suspender el servicio, aunque negó que ello esté fijado para el próximo 11 de marzo.

"En estos momentos, nosotros estamos evaluando con nuestros abogados el saber cuál es la decisión correcta: si suspender el servicio o iniciar la caducidad del contrato", indicó.

Además, señaló que no sería raro que detrás de la situación en desmedro de los corredores haya intereses políticos desde el Congreso.

"Uno puede empezar a hilar hilos (…) No sé si hay 3, 4 o 5 proyectos del Congreso, desde hace dos años, que tratan de formalizar el taxi colectivo en Lima y Callao. Hace poco han puesto uno en la Comisión de Transporte desencarpetándolo para poder darle fuerza al tema de los taxi colectivos. Si se unen puntos con todos esto, quizá se pueda ver una relación", puntualizó.

Ángel Mendoza: El problema "se trata de todo el futuro del transporte público"

Por su parte, Ángel Mendoza, gerente de la ACTU, consideró que con esta situación se pondría en riesgo "todo el futuro del transporte público", pues sería un nuevo incumplimiento del Estado respecto a un sistema integrado de transporte en Lima y Callao.

"El gravísimo problema no solo se trata de la deuda que pueda existir a favor de los concesionarios de los corredores complementarios, sino del futuro del transporte público. No se han dado los cambios estructurales para que se mejore esta situación. ¿Cuánto ha pasado del 2014 a la fecha y no se ha vuelto a licitar lo que falta de los corredores complementarios, los corredores de integración, las rutas de aproximación? Todos esos componentes forman parte del sistema integrado (...) y, lamentablemente, nada de eso se está avanzando", señaló.

"Para nosotros es (importante) que este Gobierno pueda escucharnos, porque no puede simplemente decirnos que esto se soluciona con un proyecto de ley que se manda al Congreso, y se estaría renunciando a una obligación que le corresponde, que es resolver los problemas que afectan a la ciudad, donde el transporte es el segundo tras la inseguridad", agregó.

Asimismo, señaló que la suspensión de operaciones de los corredores no es algo reciente, sino que ya se han dado otras situaciones, como la que llevó a la paralización definitiva del Corredor Amarillo.

"La reforma del transporte se inició el 2014 y debió haberse concluido en 5 años, es decir, el 2019. Eso no se dio. ¿Cuáles eran las obligaciones contractuales del concedente? La intangibilidad de las vías, solo los buses de los corredores podían recorrer; la racionalización de las rutas, sacar las rutas convencionales; la fiscalización contra la informalidad; y tenían que completar la licitación de los corredores complementarios que debe haber 49 paquetes de los cuales solo funcionan 12, y además tenían que licitar el recaudo único para que el usuario, en un sistema integrado completo, pueda movilizarse con un solo pasaje. Todo esto se incumplió", explicó.

"Como consecuencia de esos incumplimientos, se iban acumulando deudas a favor de los concesionarios. Es en este trato directo que se llega a un acuerdo, y se reconoce que, en vez de que el Estado pague S/490 millones que era lo que correspondía, llegamos a un acuerdo de que se pague S/300 millones. Eso está firmado, y la primera cuota debió haberse pagado el 31 de diciembre del 2023", agregó.

Mendoza resaltó que el ministro de Transportes, junto con ATU, indicó en un comunicado "que no hay marco legal o contractual para reconocer y pagar esas indemnizaciones, de acuerdo a la ley de la inversión privada".

"Sin embargo, nosotros debemos indicar que la Ley de asociaciones público-privadas sí reconoce el procedimiento, el trato directo, el amigable componedor y el acuerdo de partes. Es falso que no exista un marco legal y contractual", puntualizó.