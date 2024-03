Rafael López Aliaga sobre paralización del Corredor Morado: "Esa una lástima que la ATU no sepa gestionar"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció esta tarde acerca de la situación del Corredor Morado, sistema de transporte que paralizó funciones hoy, lunes, debido a la falta de pago de una deuda de S/300 millones contraída por el Estado a favor de los concesionarios.

En ese sentido, el burgomaestre enfatizó que la responsabilidad de la situación es del Ministerio de Transportes (MTC) y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). De esta última entidad dijo que "no sabe gestionar".

"En el tema de los corredores, es una lástima que la ATU no sepa gestionar, pues. Este problema viene de hace meses, que los señores dirigentes de los corredores -que creo que sí funcionaban bien y son formales- han pedido una compensación económica, porque estaban yendo a pérdida. Entonces, es un problema de mala gestión de la ATU, pienso yo", sostuvo.

Asimismo, señaló que con la paralización del Corredor Morado se estaba regresando a la "informalidad absoluta", y pidió que se solucione el problema "de inmediato".

"Creo que el ministro Pérez-Reyes sí pidió en su momento una ayuda para que no se paralice el servicio, porque estamos volviendo a la informalidad, a las combis, a las custers que es informalidad absoluta. Entonces hay un retroceso que creo que es responsabilidad de la ATU y el MTC solucionar esto, de inmediato", sentenció.

Situación del Corredor Morado se definiría esta tarde

Durante la mañana, Gerardo Hermoza, gerente general del Corredor Morado, se reunió con representantes del Ministerio de Transportes (MTC) para tratar de llegar a un acuerdo que permita reanudar las operaciones del Corredor Morado. No obstante, según indicó, esto no habría sido posible, y recién esta tarde se tendría una respuesta definitiva.

"Hoy día en la tarde nos van a decir cuál va a ser el camino de esa reevaluación (de la deuda), porque tiene que estar el ministro, tiene que firmar compromisos y, mientras tanto, la flota va a seguir parada”, sostuvo.

“Esta reevaluación por parte del MTC tiene que ser de la mano con el MEF, no depende ahorita del ministro. Por eso, tenemos una reunión ahora en la tarde para que nos defina, y firmemos actas concretas para que los usuarios no sigan transportándose de la peor manera (...) Si hoy no llegamos a un acuerdo, empezamos los trámites de devolución y liquidación a los trabajadores en planilla e iniciaremos los arbitrajes. Vamos a esperar qué dice el ministro hoy día", agregó.