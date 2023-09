COVID-19: Se reportan largas filas en el vacunatorio del Campo de Marte en Jesús María

Lima "Que vengan, que se acerquen, que se den un tiempo", dijo una ciudadana que recibió dosis bivalente

Largas filas de personas se registra en el vacunatorio contra la COVID-19 del Campo de Marte en el distrito limeño de Jesús María tras conocerse la presencia de la variante de interés EG.5, más conocida como 'Eris'.

La gran afluencia a este punto de vacunación se reporta desde las 7:00 a.m de este lunes, momento en que iniciaron las atenciones en el lugar.

Roxana Drago, una de las personas que acudió al vacunatorio de Campo de Marte para recibir la dosis bivalente, señaló a RPP Noticias que desde el ingreso por la avenida Salaverry hasta su salida le tomó no menos de 10 minutos.

"Ningún síntoma, no he tenido COVID-19. Que de verdad que vengan, que se acerquen, que se den un tiempo. Creo que de esa manera no vamos a repetir lo sucedido durante la pandemia", dijo.

La señora Berrocal, quien logró colocarse la primera dosis de la vacuna bivalente, expresó que no tuvo ningún síntoma de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta la fecha.

Presencia de variante Eris

El Ministerio de Salud (Minsa), confirmó la presencia en el Perú de dos casos de la variante EG.5 de la COVID-19, tras el secuenciamiento de dos pruebas moleculares que realizó el Instituto Nacional de Salud (INS).

Se trata de un varón de 57 años y una mujer de 56, ambos con presencia de síntomas leves y sin hospitalización, por el momento.

El ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que, aunque la nueva variante se caracteriza por una propagación rápida, su sector descarta una declaratoria de emergencia sanitaria o un aislamiento social obligatorio. Además, recomendó completar el esquema de vacunación contra la COVID-19.

"Si la población pone de su parte y se vacuna, sobre todo los pacientes que están en estos grupos de riesgo, no hay por qué alarmarse (…) más de la cuenta. Vamos a manejar tranquilamente con el sistema de salud que tenemos este problema sanitario", manifestó.