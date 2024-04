Desayuno de líderes 2024: ¿Por qué el evento es importante para la mejor toma de decisiones en el Perú?

Lima Desayuno de líderes 2024

Jorge Abarca, gerente general del Grupo RPP; Hugo Pera, exviceministro de Economía; y Carlos Meléndez, politólogo y socio de 50+1 en Ampliación de Noticias | Fuente: RPP

El gerente general del GRUPORPP, Jorge Abarca; el economista Hugo Pera; y el politólogo Carlos Meléndez, explicaron este jueves en Ampliación de Noticias de qué tratará y cuáles serán los mensajes del Desayuno de líderes 2024, que organiza RPP y se realizará el próximo viernes 12 de abril.

Jorge Abarca destacó que el GRUPORPP está comprometido por el desarrollo y la sostenibilidad del país, y en base a una de las características de escuchar a nuestras audiencias surgió la oportunidad de hacer un análisis político y una explicación de la situación económica del país.

"Hemos encontrado la oportunidad en el sentido de que hay mucha incertidumbre producto de la coyuntura política, de que aún no hay definiciones claras de inversión y desarrollo en el país. Entonces, la oportunidad está en que podemos ayudar, colaborar, dar información, entregar data y también análisis político para tomar mejores decisiones y enfrentar mejor lo que queda de este 2024", expresó.

Hugo Perea, exviceministro de Economía, sostuvo que en el Desayuno de líderes 2024 se brindará información que sea útil para la toma de decisiones corporativas, pero también a nivel personal.

"Las decisiones económicas, financieras y las decisiones de inversión no se dan en el aire, se dan en un contexto y parte de ese contexto es el entorno político, desde luego, pero también el entorno económico. No solo de cómo está la situación actual, sino tener una mirada prospectiva, qué es lo que puede venir adelante o de repente a corto plazo en el presente año, pero también una mirada un poquito más estructural: ¿cómo vemos a Perú creciendo en los próximos años? Si es una economía que rebotará de manera importante o será un crecimiento de manera mediocre en promedio con América Latina. Ese tipo de información conlleva a una serie de decisiones vinculadas a una economía que puede expandirse de manera vigorosa o puede expandirse de forma más lenta", dijo.

Carlos Meléndez, Socio de 50+1, sostuvo que el Desayuno de líderes 2024 es un desafío para los analistas de poder presentar información a través de indicadores, datos concisos, estimaciones, pronósticos y escenarios de lo denominado vulgarmente "ruido político".

"Nosotros vamos a brindar ese día, análisis político para la toma de decisiones, eso es algo muy distinto a los análisis políticos que vemos a nivel de prensa porque lo que tenemos que hace es hablarle al inversionista, hablarle al tomador de decisión porque hay algunas inversiones que no se prevén para un año o dos años, hay otras que se prevén para cuatro, cinco o diez años. Entonces, tenemos que ver el corto, mediano y largo plazo. No solo tenemos que ver la estabilidad de un gobierno, la confrontación entre poderes o si existen o no los votos para determinadas decisiones en el Congreso. Sino también ir viendo los cambios en el humor del electorado nacional de caras a los próximos comicios", afirmó.

Además, Jorge Abarca anunció que la edición de Desayuno de líderes 2024 del próximo viernes 12 de abril es el primero de varios otros encuentros que se darán a lo largo del año con el fin de que las audiencias, los empresarios y los inversionistas tomen mejores decisiones.

'Desayuno de líderes 2024. Edición coyuntura política y económica es un espacio para comprender y analizar las proyecciones políticas y económicas para el futuro del país. El evento tendrá como expositores al magíster en economía Hugo Perea Flores y Carlos Meléndez, politólogo y socio de 50+1. El evento se realizará el viernes 12 de abril el 8:00 a.m. en The Westin Lima y Centro de Convenciones de Lima. Las entradas pueden ser adquiridas a través de Joinnus.