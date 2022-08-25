¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 25 de agosto, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 28 de agosto.
En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:
Jueves 25 de agosto
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30
URB. CANTO GRANDE MZS. 1H, A, D, E, F, H, I, I12, JR. EL ROSARIO CDRA. 5, JR. COSTADO DE LA CAPILLA CDRA. 7
VENTANILLA 08:30 – 18:30
URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZS. I, I8, I10, M1, CALLE MANTARO CDRAS. 1, 2
CARABAYLLO 09:00 – 17:00
C.P. SIPÁN PERÚ MZS. A, B, C, D, E, F, G, H
RÍMAC 10:00 – 16:00
A.H. LOS ÁNGELES MZ. M, URB. CIUDAD Y CAMPO MZS. A, B, C, D, K, O, MALECÓN RAMÓN CASTILLA MZ. B, P.J. EL ALTILLO MZS. 17, B, H, I, J, K, L, M, P, Q, AV. AMANCAES CDRAS. 6, 7, 8, 9, AV. ARMANDO FILOMENO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, AV. D. SARMIENTO CDRAS. 3, 4, 7, AV. EL SOL CDRAS. 1, 6, 7, AV. GAMARRA CDRA. 4, AV. JACINTO BENAVENTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, AV. MANUEL VARGAS CDRAS. 3, 4, 5, 7, AV. RESTAURACIÓN CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE LIMA CDRA. 1, PSJE. JACINTO BENAVENTE CDRA. 4, PSJE. JÚPITER CDRAS. 1, 6, PSJE. MARTE CDRAS. 1, 7, PSJE. NEPTUNO CDRAS. 1, 4, 6, 7, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, PSJE. SATURNO CDRA. 1, PSJE. VENUS CDRAS. 1, 2, 7.
Viernes 26 de agosto
VENTANILLA 08:00 – 18:00
A.H. KENJI FUJIMORI MZS. B, L, P, Q, R, ANEXO KENJI FUJIMORI MZS. B, C, A.H. SUSANA HIGUSHI MZ. Q, COOP. VIV. MONTECARLO MZ. P
SAN MIGUEL 09:00 – 18:00
AV. SIMÓN BOLIVAR CDRAS. 1, 2, 3, 5, AV. LIMA CDRA. 2, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, PSJE. UDIMA CDRA. 1, PSJE URABAÍN CDRA. 1, JR. SAN MARTÍN C/ JR. SANTA ANA CALLE SAN MARTÍN CDRAS. 5, 6, 7, 8, URB. UDIMA MZ. A.
LIMA CERCADO 09:30 – 19:00
CALLE ELIZALDE CDRAS. S/N, 4, 5, 6, 7, 18, AV. ARGENTINA CDRA. 8
BREÑA 10:00 – 15:00
JR. HUARAZ CDRA. 8, PSJE. MARÍA AUXILIADORA CDRA. 8
CARABAYLLO 15:00 – 17:00
ASOC. VIV. SAN DIEGO AL MOLINA MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, ASOC. DE VIV. LAS PALMERAS MZ. F, COOP. LA MOLINA SAN DIEGO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M.
Sábado 27 de agosto
JESÚS MARÍA 08:00 – 18:00
AV. CAYETANO HEREDIA CDRAS. 6, AV. GUISEPPE GARIBALDI CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRA. S/N, 6, 7, 19, JR. HERMILIO VALDIZÁN CDRAS. 5, 6, JR. HUÁSCAR CDRAS. 18, 19, 20, 21, JR. HUIRACOCHA CDRAS. 18, 19, JR. INCA RIPAC CDRA. 2, CALLE OCTAVIO BERNAL CDRAS. S/N, 2, 5.
VENTANILLA 08:30 – 17:30
A.H. CRUZ DE MOTUPE MZ. K, PROY. ESP. PARQUE INDUSTRIAL MZS. A, D, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15, D17, D18, E, E2, P.
SAN MARTÍN DE PORRES 15:00 – 18:00
AV. PEDRO DELGADO CDRAS. 1, 2, 40, CALLE SALAVERRY PROLONGACIÓN CDRAS. 1, 2, JR. PABLO CHÁVEZ AGUILAR CDRA. 1, PSJE. ELVIRA GARÍA Y GARCÍA CDRAS. 38, 40, URB. CONDEVILLA SEÑOR MZS. 36, B, B6, C, C6, E, G, M, P.
Domingo 28 de agosto
JESÚS MARÍA 08:00 – 17:00
AV. JOSE CELENDON 750
BARRANCA 00:00 – 08:00
CAMINO A LA HOYADA, CERRO SAN JOSE, CENTRO POBLADO PAN DE AZÚCAR, CENTRO POBLADO LA MINKA, CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, CENTRO POBLADO PAMPA VELARDE, BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE SUPE. URB. SAN JUAN DE BARRANCA; URB. SAN ISIDRO MZ A, B, C, Y D; CALLE PAMPA DE LARA CDRA 6, 7 Y 8; PASAJE NAVARRO, VIRGEN DEL CARMEN, LOS OLIVOS; BARRIO ATARJEA BAJA; CALLE NUEVA CDRA 2; CALLE MARIANO MELGAR CDRA 3; AA.HH. SERAFIN CORNELIO MZ A Y B; PASAJE LA CHIRA, SANTA ANA, CERRO DE PASCO DEL AA.HH. ATARJEA BAJA; CENTRO POBLADO LOS MOLINOS; CENTRO POBLADO EL POTAO, AA.HH. LOS ARENALES, C.P. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE PATIVILCA; CENTRO POBLADO SANTA ELENA NORTE, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA KONOSUKE; CENTRO POBLADO SANTA ELENA NORTE DEL DISTRITO DE BARRANCA. DISTRITO DE PATIVILCA Y URB. LA FLORIDA, CP ARGUAY; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.