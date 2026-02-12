Con tiernas fotos, novio de Jennifer Aniston celebró el cumpleaños de la actriz de 'Friends'

Jennifer Aniston estuvo de cumpleaños el último miércoles 11 de febrero. La recordada intérprete de Rachel Green, de la icónica serie televisiva Friends, celebró sus 57 años con un detalle especial: unas románticas fotos compartidas por su novio Jim Curtis.

El coach y escritor estadounidense no dudó en difundir unas tiernas imágenes al lado de la también actriz de Una esposa de mentira y Quiero matar a mi jefe, demostrando así una relación muy cercana y el gran cariño que sienten ambos en momentos especiales.

En la primera fotografía, aparece Aniston y Custis en un yate dejando ver el mar de fondo. Ella parece sufrir un dolor de estómago mientras que su pareja le toca el hombre mientras ríe de la situación. Otra imagen, en blanco y negro, expone a la pareja dándose un tierno beso mirándose fijamente y reluciendo el amor que siente el uno con e otro.

“HBD, mi corazón”, escribió el coach motivacional e influencer en la dedicatoria para Jennifer Aniston. El post ya tiene más de 260 mil reacciones con diversos comentarios de usuarios y seguidores felicitando a la pareja.

Días atrás, Jim Curtis habló abiertamente sobre su relación con la ganadora del Emmy recordando como se conocieron afirmando que están a punto de lograr un año juntos. “Supimos que teníamos amigos en común y empezamos a hablar”, comentó el escritor en una entrevista para el programa Today.

Adam Sandler se mostró feliz por la relación de su amiga Jennifer Aniston

Adam Sandler habló por primera vez del nuevo novio de su amiga Jennifer Aniston. El popular actor estadounidense no tuvo reparos en referirse al coach de vida Jim Curtis, quien fue oficializado por la actriz de Friends como su pareja en noviembre de 2025.

Fue en declaraciones para el medio Entertainment Tonight que el protagonista de Happy Gilmore afirmó estar "feliz" por la relación de la intérprete de Rachel Green, a quien conoce desde la adolescencia.

"Oh, ella (Jennifer) es una mujer muy divertida, fuerte e inteligente. Y la adoramos. Es muy cariñosa y garantiza una noche divertida cuando estoy con ella", comenzó diciendo el también comediante y músico.

Seguidamente, Adam Sandler destacó a la pareja de Aniston, a quien conoció en una cita doble que tuvo con la actriz y su esposa Rachel, en un evento en Los Ángeles.

"Yo la adoro y también a su nuevo novio. Él es un tipo genial", comentó el actor de Un papa genial, Son como niños, Click, Locos de ira, entre otras reconocidas comedias.