Olé de Argentina destaca a 2 de Mayo: "El milagro se dio, eliminó a un histórico como Alianza Lima"

La eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores no solo fue noticia en Perú, sino en toda Sudamérica. La prensa argentina dejó en evidencia su sorpresa por el adiós del cuadro blanquiazul a manos del modesto 2 de Mayo de Paraguay.

Olé de Argentina señaló que el cuadro dirigido por Pablo Guede no encontró el camino al gol a pesar de contar con mejor elementos como Paolo Guerrero, Federico Girotti, Alan Cantero y Eryc Castillo, entre otros.

"De hecho, si algo ocurrió con el equipo peruano, es que no aprovechó las oportunidades a su favor: primero, Ángel Martínez le atajó un penal a Eric Castillo y luego, cuando parecía que el partido se encaminaba para Alianza, todo se volvió a torcer", comentó en su publicación.

Asimismo, hizo una gran mención y llenó de elogios al arquero Ángel Martínez, que le tapó el penal a Castillo en el primer tiempo. "Después de eso, 2 de Mayo aguantó, Martínez se vistió de héroe tres veces más, y el milagro se dio".

"El equipo paraguayo dejó en el camino a un histórico como Alianza Lima, que se quedó sin Libertadores y sin clásico, porque en la próxima instancia enfrentará a Sporting Cristal con toda la ilusión que genera la hazaña que acaba de consumar este equipo que hace apenas dos años jugaba en Segunda División", culminó.