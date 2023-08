Fiscalía inicia investigación preliminar contra Gino Assereto por presunto caso de discriminación en EEG

Después de que Gino Assereto llamara “mono” a Yojhan Escamilo Cartagena, su compañero de Esto es guerra, a fines de mayo de este año, la Fiscalía Provincial Corporativa de Lurín decidió iniciar una investigación preliminar contra el chico reality.

La investigación durará dos meses y la Fiscalía recibirá las declaraciones por parte del joven y del procurador del Ministerio de Cultura, esto está programado para el 8 de septiembre.

Cabe resaltar que la denuncia se realizó a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura con el Oficio N° 000381-2023-PP/MC ante la secretaria general de la Fiscalía, Fiorella Roxanna Casique Alvizuri, para realizar la denuncia por las expresiones discriminatorias que se propalaron en dicho programa.

Como se recuerda, a fines de mayo de este año, durante la emisión de Esto es guerra se desarrollaba un juego. En él, Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como 'Chevy', debía adivinar una palabra que sostenía en un panel sin poder verla, pero que frente a cámaras se leía la palabra "mono". Gino Aseretto tenía que darle las pistas a su compañero y le indica: “como te dicen a ti”, luego hace sonidos como de un gorila.

Sanción para América Tv

En el documento, el Ministerio de Cultura comunicó que, como un avance de la sanción por los comentarios racistas, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) le impuso una multa a Esto es guerra, de América Televisión, y deberá pagar por S/24 750 (5 UIT).

Según la SNRTV, otras medidas correctivas que deben cumplirse dentro de los siguientes 90 días de notificada dicha resolución, está realizar una capacitación y sensibilización en materia de discriminación y difusión de estereotipos para toda su cadena de producción.

Asimismo, una capacitación que deberá ser realizada por una organización especializada como el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos-Lundú, Centro de Desarrollo Étnico-CEDET-entre otros. Asimismo, realizar una campaña de concientización sobre la lucha contra la discriminación en Esto es guerra.

Gino Assereto se disculpa por comentario racista

El comentario de Gino Assereto fue criticado en redes sociales y generó tanto revuelo que el Ministerio de Cultura tuvo que intervenir. Por ello, el chico reality decidió salir al frente para pedir disculpas públicas a su compañero:

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde ‘Chevy’ y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido”, dijo en Mande Quien Mande días después de lo sucedido.

Asimismo, Gino Assereto prometió no volver a decir ningún tipo de comentario malintencionado ya que Esto es guerra es un programa para niños y adolescentes.

“No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo. Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces. Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie”, agregó.

“A ‘Chevy’ lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes. No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a ‘Chevy’, a ProTv y a América Televisión”, finalizó.