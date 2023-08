Ministra de Cultura negó que haya omitido información en su declaración jurada cuando asumió el cargo

Gobierno Leslie Urteaga: "No tenía el inicio de la investigación tal como lo pide la declaración jurada"

La titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urtega, negó este sábado que haya omitido información en su declaración jurada para asumir este importante cargo, como denunció el Centro Liber.

En Enfoque de los Sábados, Leslie Urtega explicó que fue notificada del inicio de una investigación fiscal cuatro meses después de haber presentado su declaración jurada.

"Quiero indicar que la notificación del inicio de la investigación se me hace en abril de 2023. En el momento que hice la declaración jurada asumiendo el cargo, he cumplido cabalmente con lo informado, que en ese momento yo no tenía el inicio de la investigación, tal como lo pide la declaración jurada respecto a investigaciones fiscales y procesos judiciales por delitos dolosos o culposos notificadas en calidad de imputado o cómplice. Por lo tanto, el 21 de diciembre, día que yo asumí el cargo, no tenía la notificación que sí se me hace llegar en abril del 2023", explicó.

Leslie Urteaga informó que el viernes, 18 de agosto, mandó un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para actualizar su declaración jurada y se tenga el contenido oficial.

"El 21 de diciembre estaba esto en indagaciones preliminares, no como imputada ni como cómplice, simplemente indagaciones preliminares. Posteriormente, se me hace la notificación en abril del 2023 como parte de una investigación que aún está en investigación preparatoria. Confío que se va a terminar esta investigación porque en la sede administrativa no tengo responsabilidad", insistió.

Informe del Centro Liber

De acuerdo con el portal Centro Liber, Leslie Urteaga juró el 21 de diciembre del 2022 al cargo de ministra de Cultura y presentó una declaración jurada el mismo día, sin registrar investigaciones fiscales.

Sin embargo, el Ministerio Público reportó una investigación en su contra por el presunto delito de corrupción de funcionarios en su modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El citado medio recordó que, según el portal Lima Gris, Leslie Urteaga tenía informes de Contraloría de la República cuando se desempeñó como funcionaria del Ministerio de Cultura y durante su periodo como directora de patrimonio cultural y como viceministra.

Además, Centro Liber reveló que el ministro de Defensa, Jorge Chávez omitió el registro de tres carpetas fiscales en las que figura como imputado por el presunto delito de estafa, apropiación ilícita y por el delito de corrupción de funcionarios.