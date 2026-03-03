La Marina encuentra cuerpo de joven que cayó al río Rímac el fin de semana [VIDEO]

Oliver Melgarejo Rojas se encontraba desaparecido desde el sábado tras caer al río cuando pasaba por el malecón de la Amistad.

El capitán de navío de la Marina de Guerra, Amílcar Velásquez, informó este martes sobre el hallazgo del cadáver de Oliver Melgarejo Rojas, el joven que cayó al río Rímac el pasado sábado 28 de febrero cuando pasaba por el malecón de la Amistad, a cinco metros del puente Las Lomas, en El Agustino.

"Hemos hecho la búsqueda con drones y con la patrulla marítima. Hoy encontramos el cuerpo para que se le dé cristiana sepultura a este joven, lamentamos mucho esta pérdida. Siempre la Marina estará alerta para ayudar", manifestó en el programa La Rotativa del Aire de RPP.

Velásquez dijo que desde el día en que se reportó la desaparición del joven se inició su búsqueda y añadió que se hicieron las coordinaciones con las autoridades, a fin de que el cadáver sea entregado a los familiares.

"Normalmente el cuerpo de una persona que se ahoga tiende a hundirse, entonces no se logra visualizar. Es por eso que hemos trabajado con drones para buscar en las zonas que no son accesibles para nosotros. Entonces, los drones nos han ayudado y hemos logrado encontrar el cuerpo el día de hoy", añadió.

Lisbeth Melgarejo Rojas, hermana del joven fallecido, se había comunicado con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y recuperar el cuerpo de su pariente, algo que finalmente se ha logrado este martes.