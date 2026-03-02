Adrián Villar dice lamentar muerte de Lizeth Marzano en un video publicado por su madre: "Sé que es un daño irreparable"

Adrián Villar, quien atropelló a la deportista Lizeth Marzano, hecho que ocasionó su muerte, dijo lamentar lo ocurrido en un video que fue publicado antes de que fuera detenido por las autoridades, según consta en una publicación en la cuenta de Instagram de su madre, Marcela Chirinos Ayala.

Sin embargo, Villar no explicó por qué no la auxilió y se retiró del lugar con su vehículo la noche del 17 de febrero, en el distrito limeño de San Isidro, en donde atropelló a Marzano, quien falleció la madrugada del miércoles 18.

Declaración de Villar

El un video publicado por su madre, Adrián Villar reconoció que el daño causado "es irreparable" y aseguró ser consciente de las consecuencias derivadas del accidente que terminó con la vida de la deportista.

"Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice, y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice, soy consciente de eso", expresó.

Villar sostuvo que colaboró con las autoridades "desde el primer momento" y "dentro de lo que fui capaz".

"Desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades, y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso. Con mucho respeto, ya no diré nada más al respecto y también con mucho respeto pido a las personas cercanas a la familia que lo sostengan en su dolor mientras todo el proceso siga su curso. Lo siento muchísimo", expresó.

Madre señala que grabación fue antes de ser detenido

Adrián Villar aparece sentado, vestido con un polo blanco y un pantalón o buzo de color oscuro. El video fue publicado en el Instagram de la madre biológica de Adrián Villar, Marcela Chirinos Ayala, quien señaló que "fue grabado días antes de que Adrián fuera detenido".

Asimismo, la publicación es acompañada con un mensaje en donde Chirinos califica el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano como un “error gravísimo” y —según su versión— se puso en el lugar de la familia de la deportista.

Villar viajó a Cajamarca después de atropellar a Marzano, según Óscar Arriola

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, reiteró su versión de que Adrián Villar sí viajo a la región Cajamarca el 21 de febrero, luego de que el exabogado de Villar Chirinos, Jefferson Moreno, dijera que esa información era falsa.

“Tenemos un pasaje de venida, un pasaje de ida a las 5 de la mañana, y un retorno a las 11 de la mañana. Y tenemos. Están los pasajes, están sus números de DNI, está la confirmación de la aerolínea y del aeropuerto que ha pasado por la detección de metales, y por el control. Yo no tengo por qué estar mintiendo”, aseveró.

Hermano de Lizeth Marzano señala que existe "encubrimiento total"e pronuncia

Luego de que el dominical Cuarto Poder revelara conversaciones de Adrián Villar y su expareja Francesca Montenegro, quien aseguró que podría ayudarlos con supuestos "peces gordos", el hermano de Lizeth Marzano, Gino Marzano, dijo en RPP que ello revelaría un "encubrimiento total".

"[Me produce] indignación total. Cada día sale nueva información en donde básicamente nosotros seguimos concluyendo que acá había un encubrimiento total de las partes [...] Aquí, lo que han querido es ganar tiempo y poder buscar el respaldo, el poder avalar a esta persona que no ha asumido su responsabilidad. Y han ganado tiempo, y eso es lo que hoy estamos viendo", refirió.