Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Municipalidad de San Isidro separa a agentes de Fiscalización que fueron captados comiendo alimentos incautados a un ambulante

Municipalidad de San Isidro separa a dos agentes de Fiscalización que fueron captados comiendo el cebiche que incautaron a un ambulante
Municipalidad de San Isidro separa a dos agentes de Fiscalización que fueron captados comiendo el cebiche que incautaron a un ambulante | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La comuna sanisidrina tomó esta decisión luego de que se difundiera un video donde personal municipal, tras decomisar una carreta de comida al paso, se comiera dichos productos dentro del camión oficial.

La Municipalidad de San Isidro anunció este lunes la separación inmediata de unos trabajadores de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización luego de que fueran grabados comiendo lo que había en una carreta de comida al paso que decomisaron a un ambulante minutos antes. 

El video fue grabado entre el cruce de la avenida Javier Prado Este con Ricardo Rivera Navarrete. En las imágenes se observa cómo dos trabajadores municipales, dentro de un camión oficial, están consumiendo los productos mientras se trasladaban al depósito.  

"Se ha ordenado el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente para aplicar la máxima sanción posible, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse por esta inconducta", se lee en el comunicado emitido por San Isidro.

La comuna sanisidrina recalcó que están en contra de cualquier accionar que vulnere los protocolos de intervención y la ética pública.

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Isidro Municipalidad de San Isidro

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA