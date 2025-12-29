Municipalidad de San Isidro separa a agentes de Fiscalización que fueron captados comiendo alimentos incautados a un ambulante

La comuna sanisidrina tomó esta decisión luego de que se difundiera un video donde personal municipal, tras decomisar una carreta de comida al paso, se comiera dichos productos dentro del camión oficial.

La Municipalidad de San Isidro anunció este lunes la separación inmediata de unos trabajadores de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización luego de que fueran grabados comiendo lo que había en una carreta de comida al paso que decomisaron a un ambulante minutos antes.

El video fue grabado entre el cruce de la avenida Javier Prado Este con Ricardo Rivera Navarrete. En las imágenes se observa cómo dos trabajadores municipales, dentro de un camión oficial, están consumiendo los productos mientras se trasladaban al depósito.

"Se ha ordenado el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente para aplicar la máxima sanción posible, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse por esta inconducta", se lee en el comunicado emitido por San Isidro.

La comuna sanisidrina recalcó que están en contra de cualquier accionar que vulnere los protocolos de intervención y la ética pública.