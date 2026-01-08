Corporación Nacional de Empresas de Transporte anuncia paro para el 15 de enero

Julio Rau Rau indicó que una comisión se dirigirá al Congreso | Fuente: Andina

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, Julio Rau Rau, anunció un paro de transportistas para el 15 de enero. Ello, luego de que en los últimos días se registraran nuevos ataques contras choferes en Lima y Callao.

"Lamentablemente, nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. Prácticamente, como ya terminó el estado de emergencia en diciembre, el Gobierno dijo que iba a ampliarlo, pero parece que no lo toma. Ese es un tema. Por eso que nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero. (Son) todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste", dijo en conversación con RPP.

Julio Rau Rau indicó que una comisión se dirigirá al Congreso | Fuente: RPP

¿Qué piden los transportistas?

El dirigente gremial fue enfático al señalar que la paralización busca presionar a las autoridades para que implementen reformas legales inmediatas y endurezcan las penas carcelarias, ante lo que calificó como una falta de acción por parte del Ejecutivo y el Legislativo.

"Necesitamos que el Congreso de una vez dicte una ley de tribunales sin rostro, pero no lo hacen. Entonces, creo que es importante que tenga que volver a hacerse una paralización para que puedan reaccionar y actuar y parar", sostuvo Rau Rau.

Asimismo, propuso una política de "cero tolerancia" para los extorsionadores, exigiendo que sean recluidos en penales de máxima seguridad en altura, sin importar si son reos primarios.

"Tenemos el penal de Challapalca. Que todos vayan para allá. Que todos, así sean por primera vez, que vayan todos allá. Porque es la única forma que vamos a parar esta masacre, este baño de sangre al pueblo peruano. No hay otra salida", culminó.