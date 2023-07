Colectivo de transportistas anuncia marcha si López Aliaga no se pronuncia sobre peajes en Puente Piedra

Lima Transportistas anuncian marcha si Rafael López Aliaga no se pronuncia sobre peajes en Puente Piedra

A más de 24 horas de haberse cumplido el plazo anunciado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para la finalización del cobro de peajes a la concesionaria Rutas de Lima en Puente Piedra, la garita de control Chillón, situada en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte, continúa operando con normalidad.

RPP Noticias constató la mañana de este martes que las casetas de Rutas de Lima siguen cobrando peajes a los vehículos (S/ 6.5 a vehículos livianos y S/ 6.5 por eje a vehículos pesados) que forman filas extensas, en medio de reclamos de algunos choferes, quienes demandan que el alcalde limeño cumpla su palabra.

El último 25 de julio, Rafael López Aliaga invocó al consorcio Rutas de Lima a "devolver" lo que él llamó "los peajes de la corrupción".

El alcalde dio plazo hasta el 29 de julio a las 12 de la noche para que la empresa acatara su solicitud o en caso contrario apelaría a "un proceso totalmente legal" como parte de una estrategia de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Dos días después, la empresa emitió un comunicado en el que resaltó que existe una controversia sobre el tema ante el Tribunal Arbitral internacional y que no se puede desconocer la medida cautelar dictada por dicha instancia a favor de Rutas de Lima.

El pasado 20 de enero, el concejo de la MML aprobó de manera unánime terminar de manera anticipada con el contrato con el Consorcio Rutas de Lima. Dentro de los argumentos señalados, se enumeró las altas tarifas de peajes, la deficiencia del servicio, por las consecuencias sobre el tránsito sobre las vías y la afectación al desarrollo de los sectores de la población que viven en los alrededores.

Transportistas anuncian marcha

El colectivo 'Movilízate Ya' se pronunció sobre la situación en la garita Chillón en Puente Piedra y demandó un pronunciamiento del alcalde Rafael López Aliaga. Además, advirtió que, si se mantiene el silencio del burgomaestre limeño, su gremio realizará una marcha de protesta el próximo jueves 3 de agosto.

"La verdad que nos preocupa el silencio pasivo de Rafael López Aliaga que, hasta el momento, no ha dicho absolutamente nada al respecto y, sin embargo, estamos en vigilia permanente", manifestó Jesús Zambrano, presidente del mencionado colectivo.

"El día de hoy, de no acercarse, de no emitir un comunicado franco, sincero, real [...] anunciamos que el jueves 3 estaríamos haciendo una posible marcha si López Aliaga no se manifiesta", agregó.

Además, el directivo advirtió que su gremio sabe luchar y está "en permanente contacto con la población de Lima Norte"

En diálogo con RPP Noticias, Zambrano dijo que convocarán a colectiveros y transportistas del servicio público para movilizarse si es que no da un pronunciamiento desde la MML.