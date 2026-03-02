Rímac: cierran iglesia San Lázaro por derrumbe del techo y reportan deterioro estructural de viviendas en la zona

Este domingo, 1 de marzo, se reportó la caída de una parte del techo de la histórica iglesia San Lázaro, ubicada en el distrito limeño de Rímac.

El hecho ocurrió minutos antes de que se realizara la misa del mediodía, cuando dicha estructura se desplomó sobre el altar principal.

El párroco de la iglesia contó que las personas que se encontraban al interior arreglando los preparativos para la misa, pudieron salir a tiempo, por lo cual no se reportó heridos ni fallecidos.

Sin embargo, la iglesia ha sido considerada inhabitable, ya que su estructura presentaba precariedades.

Cerrado por seguridad

RPP llegó este lunes al lugar y observó un cerco instalado en el recinto. Se trata de una cinta de color amarillo que señala 'no pasar', por lo que ningún fiel puede ingresar a la iglesia.

El personal de la Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima se encuentra desde temprano supervisando y que nadie ingrese a la iglesia.

Previamente, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, anunció, a través de su página oficial de Facebook, que la Iglesia San Lázaro estará clausurada y no se abrirá hasta que se hagan las mejoras a la estructura del recinto religioso.

Situación en los alrededores

La iglesia San Lázaro está ubicada a solo tres cuadras de Palacio de Gobierno, entre jirón Trujillo y jirón Cajamarca, y es considerada un patrimonio cultural nacional, tanto por su ubicación (Centro de Lima) como por su antigüedad, al ser construida en 1586.

Sin embargo, no solamente es la estructura de la iglesia la cual causa preocupación, sino también las viviendas alrededor de esta.

La zona, que también es conocida como San Lázaro se encuentran en mal estado, en donde se pueden ver estructuras y cercados con cintas de color amarillo evitando el pase peatonal.

Medidas

Por ello, el alcalde del distrito limeño del Rímac, Néstor La Rosa —que también se acercó hasta esta iglesia—, mencionó que el Ministerio de Cultura, el Arzobispado de Lima, la Municipalidad de Lima y ProLima son los encargados de las labores de restauración.

Según el alcalde Néstor La Rosa, más de 4 500 viviendas han sido consideradas inhabitables debido al riesgo del colapso estructural.