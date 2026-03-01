Caudal del río Rímac baja a umbral amarillo tras varios días en nivel rojo, informa Senamhi

El río Rímac muestra una aparente calma tras varios días de aumento sostenido en su caudal, una situación que lo llevó incluso a alcanzar el umbral rojo, considerado de riesgo por inundación.

Un recorrido realizado por el equipo periodístico de RPP, por el distrito limeño del Rímac, permitió comprobar que el caudal ha disminuido y ahora se encuentra en umbral amarillo.

Según el último reporte de Senamhi, durante las primeras horas de esta mañana del 1 de marzo el río registra un caudal cercano a los 75 metros cúbicos por segundo

Ello le corresponde a mantener un umbral amarillo luego de haber estado en umbral naranja hasta la noche de ayer 28 de febrero.

Es importante recordar que este monitoreo del Senamhi es constante y puede surgir cambios durante los próximos días, por lo que se debe realizar vigilancia ante posibles incrementos.

La Estación Hidrológica Chosica es el punto de control más representativo de la cuenca del río Rímac, que se ubica en el distrito de Lurigancho, provincia de Lima.

Monitoreo hidrológico del caudal del río Rímac por parte del Senamhi. A las 07:00 horas del 1 de marzo, el nivel del caudal ha descendido a umbral amarillo. Hasta ayer 28 de febrero a las 23:00 se encontraba en umbral naranja.Fuente: Senamhi

Vigilancia

Pese a esta disminución del caudal, los vecinos permanecen atentos ante cualquier cambio, sobre todo por el riesgo de activación de quebradas o deslizamientos, una situación frecuente ante temporadas de lluvias al interior del país.

La reducción también tiene relación con los trabajos de limpieza, descolmatación y enrocado que viene realizando la Municipalidad de Lima en distintos tramos del río.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las labores de monitoreo y prevención alrededor de todo el río Rímac.

Cercado de Lima: caudal del río Rímac baja a umbral amarillo tras varios días en nivel rojo | Fuente: RPP