Adrián Villar permanece bajo custodia policial tras cumplir 72 horas de detención preliminar

Adrián Villar Chirinos permanece detenido en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, en La Victoria, tras haberse cumplido el plazo de 72 horas de detención preliminar en su contra por la muerte de Lizeth Marzano.

El último sábado, sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, llegaron hasta este punto y permanecieron por aproximadamente dos horas, retirándose sin ofrecer declaraciones a la prensa. La mañana de este domingo, su padre fue visto nuevamente ingresando a la sede policial.

De momento, el joven de 21 años continúa bajo custodia policial, a la espera de que el Poder Judicial defina su situación en las próximas horas.

Cabe recordar que la madrugada del último jueves, un juez ordenó su detención preliminar en el marco de la investigación fiscal por atropellar y causar la muerte de Marzano en San Isidro el 17 de febrero.

Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de la joven deportista.

Familia de Lizeth Marzano pide formalizar requerimiento de prisión preventiva

La familia de Lizeth Marzano solicitó a la Fiscalía formalizar ante el Poder Judicial un pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar por el periodo de nueve meses. La información fue confirmada por Carlos Grados, abogado de la familia de la víctima.

En ese sentido, el letrado indicó que, con lo actuado hasta el momento, existirían los fundamentos suficientes para que el fiscal sustente la medida.

Entre los argumentos expuestos, señaló la presunta conducta de encubrimiento y una posible evasión de responsabilidad, pues la versión inicial apuntaba que Villar se encontraba en estado de shock "cuando no ha sido así". Agregó que existe peligro procesal y riesgo de fuga.